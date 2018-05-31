Đặt vòng hoa tang, mở nhạc đám ma trước cửa nhà trưởng công an xã để đòi nợ gần chục tỷ

Xã hội 31/05/2018 16:55

Một số đối tượng đã mang vòng hoa đến nhà riêng trưởng công an xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) rồi mở nhạc đám ma để đòi nợ.

Hôm nay (31/5), Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ đòi nợ bằng vòng hoa tang và nhạc đám ma gây xôn xao dư luận địa phương trong mấy ngày gần đây.

Theo điều tra ban đầu, sáng 26/5, một số đối tượng đã mang vòng hoa tang đến nhà riêng của ông Nguyễn Văn Đồng (Trưởng công an xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) để đòi nợ.

Tại đây, các đối tượng đặt 2 vòng hoa trước cửa nhà ông Đồng rồi phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới om sòm với mục đích đòi tiền. Những người này cho biết chị Ngô Thị Hồng (26 tuổi, con dâu ông Đồng) đã vay một người phụ nữ trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu số tiền 8,3 tỷ đồng nhưng không trả.

Clip: Mở nhạc đám ma, mang vòng hoa đến nhà Trưởng công an xã để đòi nợ 

Theo Người Lao Động, tại thời điểm diễn ra vụ việc, ông Đồng đang ở trụ sở UBND xã. Trong nhà chỉ có vợ ông Đồng và các cháu nội nhỏ tuổi. Vụ việc ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Rất nhiều người tập trung theo dõi trước cửa nhà ông Đồng gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an xã Diễn Xuân và Công an huyện Diễn Châu đã có mặt ở hiện trường giải quyết vụ việc, yêu cầu các đối tượng rời đi. Tuy nhiên, sau một thời gian văng tục, chửi bới, phải đến 10 giờ cùng ngày thì những đối tượng này mới chịu trở về.

Đặt vòng hoa tang, mở nhạc đám ma trước cửa nhà trưởng công an xã để đòi nợ gần chục tỷ - Ảnh 1

Đối tượng cầm micro gọi tên trưởng công an xã - Ảnh cắt từ clip

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