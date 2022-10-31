Đắp mặt nạ "detox" trị mụn trứng cá ở spa, sau 3 ngày cô gái nhập viện với gương mặt chi chít mụn nước

Xã hội 31/10/2022 13:32

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó 3 ngày đã đến spa gần nhà để điều trị trứng cá.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, một bệnh nhân nữ (24 tuổi) đến khám tại BV Da liễu Trung ương do sốt cao, mệt mỏi, mụn nước lõm giữa lan tỏa toàn bộ vùng mặt trong 3 ngày sau khi điều trị đắp mặt, bôi kem được gọi là "detox" tại spa gần nhà để điều trị trứng cá.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, sốt 40 độ C, cơ năng ngứa, đau rát. Trên mặt có các tổn thương cơ bản gồm: mụn nước lõm giữa kích thước đồng đều 2x3mm lan tỏa toàn bộ vùng trán, má 2 bên, mũi, cằm, đóng vảy tiết nâu. Một số tổn thương chảy mủ vàng dày. Không có tổn thương niêm mạc mắt, miệng.

Bệnh nhân không có tiền sử đi du dịch nước ngoài trong vài tháng gần đây. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc Eczema herpesticum – một tình trạng bội nhiễm da gây ra bởi virus Herpes simplex.

Bệnh nhân được điều trị acyclovir đường uống, kháng sinh đường toàn thân, chăm sóc tại chỗ. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, tổn thương cải thiện, khô bắt đầu bong vảy.

Đắp mặt nạ 'detox' trị mụn trứng cá ở spa, sau 3 ngày cô gái nhập viện với gương mặt chi chít mụn nước - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập viện với nhiều mụn nước ở vùng mặt - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Trao đổi với báo Công Lý, bác sĩ Lê Thị Hoài Thu - Khoa bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, Eczema herpesticum là tình trạng bội nhiễm da gây ra bởi virus Herpes simplex mà hay gặp nhất là HSV1. Bệnh thường xuất hiện trên nền da viêm hoặc da bị sang chấn, tổn hại lớp thượng bì.

Eczema herpesticum đã từng được báo cáo trên các bệnh nhân bị bệnh viêm da cơ địa, bệnh Darier, Haley-Haley, bỏng, viêm da tiếp xúc kích ứng, vảy cá, vảy phấn hồng, pemphigus vảy lá…

Bệnh diễn biến cấp tính, tiến triển nhanh, mụn nước lõm giữa kích thước đồng đều, 2x3mm, đóng vảy tiết vàng nâu hoặc nâu, ranh giới rõ, một số tổn thương có thể xếp thành chùm, hay gặp vùng mặt, cổ, thân trên. Bệnh tiến triển trong vòng từ 7-10 ngày, có thể lan tỏa toàn thân.

"Đây là tình trạng nhiễm trùng da lan tỏa, là cấp cứu trong da liễu. Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời rất dễ có thể dẫn đến nhiều biến chứng tại chỗ như loét, hoại tử, nhiễm trùng toàn thân, nặng hơn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng” - bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không rõ nguồn gốc được quảng cáo lan tràn vì nguy cơ gây viêm da tiếp xúc từ những sản phẩm này rất lớn. Nên lựa chọn những sản phẩm an toàn và được kiểm định, có thành phần rõ ràng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với làn da, cần đến bệnh viện thăm khám ngay.

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Sau khi lau thuốc tê, bước tiếp theo là dùng bàn lăn kim (dài 2mm) kết hợp với thuốc đông y để trị mụn. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện đỏ toàn thân, ngứa, khó thở và rối loạn ý thức.

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