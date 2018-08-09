Đánh nhau vì dùng chung chậu, nàng dâu lớn cắn đứt lìa lưỡi nàng dâu nhỏ

Xã hội 09/08/2018 17:49

Chỉ vì một cái chậu, hai người phụ nữ xảy ra tranh cãi sau đó đánh nhau dữ dội.

Ngày 9/8, TAND quận Tuy Phước (Bình Định) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sen (29 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nở (26 tuổi, ngụ cùng nhà), em dâu của Sen.

Đánh nhau vì dùng chung chậu, nàng dâu lớn cắn đứt lìa lưỡi nàng dâu nhỏ - Ảnh 1

Mâu thuẫn vì dùng chung một cái chậu, Sen cắn đứt lưỡi em dâu - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi kết hôn, vợ chồng Sen và vợ chồng Nở đều sống chung nhà với cha mẹ chồng tại thôn Đại Tín, xã Phước Lộc. 

Trong quá trình chung sống, giữa Nở và Sen thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến việc sử dụng các đồ dùng trong nhà.

Khoảng 11 giờ trưa 14/7/2017, Sen đi làm về thì xảy ra tranh cãi với chị Nở về việc sử dụng một cái chậu. Lời qua tiếng lại, cả hai xông vào cấu xé, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Sen dùng răng cắn làm đứt lìa một phần đầu lưỡi của chị Nở.

Dù người thân đã lập tức đưa chị Nở đi cấp cứu nhưng phần lưỡi đứt lìa của nạn nhân vẫn không thể khâu lại được do bị hoại tử.

Sau khi điều trị trở về, chị Nở không thể ăn uống bình thường, việc nói cũng rất khó khăn, muốn giao tiếp phải dùng viết ghi ra giấy hoặc dùng tay ra hiệu.

Theo kết quả giám định thương tật, chị Nở bị mất đầu lưỡi với kích thước 2,5x2,5x3 cm, dẫn đến dị tật khó nói và nói không rõ từ, dị cảm đầu lưỡi. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 8% cùng với tổn thương tinh thần là 21%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sen 9 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho bị hại với tổng số tiền hơn 63,5 triệu đồng.

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Câu chuyện éo le của người vợ trẻ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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