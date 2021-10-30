Đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng trốn ra chợ bán hàng, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Dù đang thuộc diện cách ly y tế tại nhà do là F2 nhưng bà T. vẫn trốn ra chợ bán hàng. Chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt bà này 7,5 triệu đồng.

Theo báo Công luận đưa tin, ngày 30/10, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà, Phú Thọ cho biết, chính quyền đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với một phụ nữ không chấp hành nghiêm túc việc thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Trước đó, ngày 29/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND xã Đại Phạm, huyện Hạ Hoà kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh của người dân ở chợ Đại Phạm. Lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị T. (SN 1970; trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) là F2 đang bán hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bà T. liên quan đến ca nhiễm F0 tại khu 8, Đại Phạm (Phú Thọ) và được UBND thị trấn Yên Bình (Yên Bái) ra quyết định cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành.

Công an đã lập hồ sơ, tham mưu UBND xã Đại phạm trình UBND huyện Hạ Hoà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị T. về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mức xử phạt 7,5 triệu đồng theo nghị định 117/2020/NĐ-CP.

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