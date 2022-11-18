Trước đó, nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất nhiều máu do có nhiều vết thương hở, phức tạp tại vùng mặt, mắt, da đầu, để lộ xương sọ. Hai mắt tổn thương phần mềm mi trên, rách mi trên và nghi ngờ bị rách lệ quản hai bên.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, ngày 18/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, đã phẫu thuật cấp cứu một bé trai 3 tuổi ở thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá).

Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương; Răng hàm mặt; Mắt hội chẩn. Sau đó, được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử lý vết thương. Sau 11 ngày điều trị, hiện tại các vết thương đã khô, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Anh N.V.T. - bố bệnh nhân cho biết, bé đang chơi gần nhà, không may bị chó của nhà hàng xóm tấn công. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện tuyến huyện, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Được biết, hàng năm Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận hàng chục bệnh nhân liên quan đến chó cắn với nhiều vị trí và mức độ khác nhau, nhưng chủ yếu gặp tổn thương vùng đầu mặt.

Bác sĩ Lê Văn Trường, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình đưa ra lời khuyên: "Nếu nhà có trẻ nhỏ, gia đình không nên nuôi chó hoặc nếu nuôi phải nuôi nhốt. Các bậc phụ huynh luôn luôn phải để ý, quan sát và không cho chó tiếp xúc với trẻ, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Khi bị chó cắn, tùy theo tình trạng vết thương mà có cách xử lý khác nhau. Nếu vết thương nông, nhỏ, chảy máu ít thì gia đình cần rửa sạch vết thương với xà phòng nhiều lần sau đó đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị vết thương. Nếu vết thương rộng, chảy máu nhiều gia đình cần băng bó vết thương cầm máu và chuyển ngay đến cơ sở y tế”.

Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khoẻ - Ảnh: báo Giáo dục và thời đại

Trước đó, theo thông tin của VTV, một bệnh nhi 13 tháng tuổi (trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) được đưa vào viện vì vết thương cánh mũi trái do chó cắn. Theo lời bố của bệnh nhi, bệnh nhi bị chó cắn vào vùng mặt khi sang nhà hàng xóm chơi.

Sau tai nạn, bệnh nhi có vết thương vùng cánh mũi trái khoảng 1,5 cm, chảy máu xây sát vùng cằm và môi trên khiến bệnh nhi đau, quấy khóc nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ).

Các bác sĩ đã sơ cứu cầm máu, hướng dẫn đưa bệnh nhi sang phòng khám tiêm chủng của bệnh viện để tiêm vaccine phòng bệnh dại, sau đó gây mê để làm thủ thuật khâu vết thương.

Theo các bác sĩ, may mắn, bệnh nhi không có tổn thương nghiêm trọng, hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Hằng năm, Hệ thống y tế tiếp nhận hàng chục ca tai nạn do chó cắn xảy ra ở trẻ nhỏ, rất nhiều trường hợp trẻ bị chó cắn đều là vật nuôi trong nhà hoặc vật nuôi của nhà hàng xóm, các trẻ bị chó tấn công chủ yếu trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chưa có kỹ năng phòng vệ cho bản thân.

Cần nuôi nhốt và rọ mõm chó, mèo, không thả rông. Những gia đình có trẻ nhỏ cần để trẻ chơi trong khu vực an toàn, tránh xa các vật nuôi có thể làm tổn thương trẻ.