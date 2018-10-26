Nhiều giờ qua, loạt ảnh cô gái khoe thân trên đồi thông ở Đà Lạt khiến cư dân mạng sôi sục, tìm kiếm danh tính.
- Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường
- Xôn xao clip hàng loạt phụ nữ bán khỏa thân nằm chờ chữa bệnh ở Thái Nguyên
Dư âm vụ việc cô gái xinh đẹp cởi sạch quần áo ở bãi biển đông người chưa kịp lắng xuống, cộng đồng mạng tiếp tục choáng váng khi loạt ảnh cô gái khỏa thân trên đồi thông Đà Lạt lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội.
Theo chia sẻ của một cư dân mạng, cô gái trong bức ảnh được gọi là B. Được biết, người này có sở thích chụp hình khỏa thân ở bất kỳ nơi nào xuất hiện. Điều đặc biệt hơn là những bức ảnh này do chính chồng của B. chụp. Từ năm 2015, chồng B. liên tục đăng tải nhiều ảnh nóng của vợ hoặc của hai vợ chồng lên trang cá nhân trên mạng xã hội Tumblr.
Không giống như những cô gái khác chụp hình nóng với mục đích nổi tiếng, tất cả những bức hình của B. đều che mặt. Sau khi được cộng đồng mạng quan tâm, liên tục chia sẻ hình ảnh của cặp đôi lên Facebook, vợ chồng B. đã tạm đóng trang cá nhân.
Trước khi khóa trang cá nhân, chồng B. chia sẻ: “Mình đã nhắc mấy bạn rồi. Mấy bạn xem ảnh nên lịch sự. Vợ chồng mình chia sẻ ảnh chỉ để mọi người thưởng thức cái đẹp chứ không phải để tìm ảnh nguyên mặt hay Facebook. Các bạn cứ tiếp tục chia sẻ ảnh ra các trang web, đặc biệt là Facebook thì mình sẽ khóa các tài khoản Tumblr”.
Hiện những bức ảnh trên vẫn được cộng đồng liên tục chia sẻ và tranh cãi kịch liệt.