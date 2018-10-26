Dân mạng sục sôi với loạt ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng phản cảm ở đồi thông Đà Lạt

Xã hội 26/10/2018 15:22

Nhiều giờ qua, loạt ảnh cô gái khoe thân trên đồi thông ở Đà Lạt khiến cư dân mạng sôi sục, tìm kiếm danh tính.

Dư âm vụ việc cô gái xinh đẹp cởi sạch quần áo ở bãi biển đông người chưa kịp lắng xuống, cộng đồng mạng tiếp tục choáng váng khi loạt ảnh cô gái khỏa thân trên đồi thông Đà Lạt lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội.

Dân mạng sục sôi với loạt ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng phản cảm ở đồi thông Đà Lạt - Ảnh 1
Bộ ảnh phản cảm của cô gái khiến cư dân mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của một cư dân mạng, cô gái trong bức ảnh được gọi là B. Được biết, người này có sở thích chụp hình khỏa thân ở bất kỳ nơi nào xuất hiện. Điều đặc biệt hơn là những bức ảnh này do chính chồng của B. chụp. Từ năm 2015, chồng B. liên tục đăng tải nhiều ảnh nóng của vợ hoặc của hai vợ chồng lên trang cá nhân trên mạng xã hội Tumblr.

Dân mạng sục sôi với loạt ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng phản cảm ở đồi thông Đà Lạt - Ảnh 2
Được biết tất cả những bức ảnh khỏa thân của B. đều do chồng cô chụp - Ảnh: Internet
Dân mạng sục sôi với loạt ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng phản cảm ở đồi thông Đà Lạt - Ảnh 3
Cư dân mạng cho rằng cặp đôi này nghiện sex nên mới thích chia sẻ ảnh khỏa thân lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không giống như những cô gái khác chụp hình nóng với mục đích nổi tiếng, tất cả những bức hình của B. đều che mặt. Sau khi được cộng đồng mạng quan tâm, liên tục chia sẻ hình ảnh của cặp đôi lên Facebook, vợ chồng B. đã tạm đóng trang cá nhân.

Trước khi khóa trang cá nhân, chồng B. chia sẻ: “Mình đã nhắc mấy bạn rồi. Mấy bạn xem ảnh nên lịch sự. Vợ chồng mình chia sẻ ảnh chỉ để mọi người thưởng thức cái đẹp chứ không phải để tìm ảnh nguyên mặt hay Facebook. Các bạn cứ tiếp tục chia sẻ ảnh ra các trang web, đặc biệt là Facebook thì mình sẽ khóa các tài khoản Tumblr”.

Hiện những bức ảnh trên vẫn được cộng đồng liên tục chia sẻ và tranh cãi kịch liệt. 

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