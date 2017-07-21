Mới đây, cô gái tên T.L thu hút sự chú ý của cư dân mạng với bộ ảnh phượt khắp Đà Lạt cùng một chàng trai tưởng tượng do cô vẽ nên. Được biết chàng trai đã qua đời, do quá yêu thương và nuối tiếc nên cô gái mới thực hiện bộ ảnh trên để đánh dấu kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Đi kèm đó là dòng trạng thái đầy thương nhớ, buồn tủi khiến nhiều người xúc động, nhận về hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

T.L viết: “Anh à, hôm nay chính xác là kỷ niệm 3 tháng mình quen nhau. Mỗi tội anh không có ở đây cùng ăn mừng với em thôi. Anh quá đáng lắm biết không? Anh bảo sẽ đi phượt cùng nhau nhưng rồi lại không và để một mình em thực hiện lời hứa đó.