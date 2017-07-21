Chỉ vì muốn nổi tiếng trên mạng xã hội, cô gái sẵn sàng dựng chuyện người yêu chết khiến dân mạng phẫn nộ.
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Mới đây, cô gái tên T.L thu hút sự chú ý của cư dân mạng với bộ ảnh phượt khắp Đà Lạt cùng một chàng trai tưởng tượng do cô vẽ nên. Được biết chàng trai đã qua đời, do quá yêu thương và nuối tiếc nên cô gái mới thực hiện bộ ảnh trên để đánh dấu kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Đi kèm đó là dòng trạng thái đầy thương nhớ, buồn tủi khiến nhiều người xúc động, nhận về hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
T.L viết: “Anh à, hôm nay chính xác là kỷ niệm 3 tháng mình quen nhau. Mỗi tội anh không có ở đây cùng ăn mừng với em thôi. Anh quá đáng lắm biết không? Anh bảo sẽ đi phượt cùng nhau nhưng rồi lại không và để một mình em thực hiện lời hứa đó.
Anh ở đó vui không khi không có em kề bên? Giờ chắc tìm anh khó lắm nhỉ. Vốn dĩ tìm cả đời cũng chẳng ra người thứ 2 như anh. Chúng ta giống cả chữ cái tên, giống cả cách ăn một tô hủ tiếu khô, giống cả lời nói nữa cơ. Chúng ta luôn hứa nhiều thứ nhưng thời gian bên nhau quá ít thì sao có thể thực hiện đây?".
Giữa lúc mọi quan tâm thương cảm đổ dồn về T.L, một số người đã lên tiếng "bóc phốt" cô sống ảo, dựng chuyện người yêu chết để câu like. Cụ thể, chỉ vài tiếng trước khi đăng bài kỷ niệm với người yêu đã mất, T.L đã đăng tải clip khoe vẻ xinh đẹp tươi tắn trong một nhóm kín chuyên dành để chia sẻ những hình ảnh sexy, gợi cảm của con gái. Rất nhiều người từng đồng cảm với T.L tỏ ra hụt hẫng, cho rằng mình bị lừa dối quá trắng trợn.