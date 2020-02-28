Đắk Nông: Bắt giữ gã cha ruột 'hại đời' con gái, bắt uống thuốc ngừa thai

Xã hội 28/02/2020 16:53

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái, gã cha lại bắt con uống thuốc ngừa thai và hăm dọa không được nói cho ai biết.

Chiều 28/2, VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T. (SN 1985, trú huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Theo Công Lý, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến ngày 3/2/2020, Phạm Văn T. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với con gái ruột là cháu N.

hiep dam con gai ruot 1
Cha hiếp dâm con gái ruột ở Đắk Nông - Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, T. bắt con gái uống thuốc ngừa thai và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết. Đến ngày 14/2/2020, cháu N. đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

Sau đó, người mẹ sang nhà người thân tại tỉnh Lâm Đồng ở nhờ và làm đơn tố cáo hành vi thú tính của chồng đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn T. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại huyện Krông Pa (Gia Lai) cũng xảy ra vụ cha hiếp dâm con gái đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Tháng 8/2018, R.P. cùng con gái ruột là bé C. (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy. R.P. đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu C. đã mang thai 7 tháng. R.P. bị bắt giữ và lãnh 19 năm tù giam.

Đắk Lắk: Gã cha dượng 61 tuổi hiếp dâm con riêng của vợ hờ

Đắk Lắk: Gã cha dượng 61 tuổi hiếp dâm con riêng của vợ hờ

Lợi dụng lúc vợ hờ không có ở nhà, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   bố hiếp dâm con gái hiếp dâm trẻ em cha hiếp dâm con

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản