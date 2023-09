Đắk Nông: Bắt giữ gã cha ruột 'hại đời' con gái, bắt uống thuốc ngừa thai

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái, gã cha lại bắt con uống thuốc ngừa thai và hăm dọa không được nói cho ai biết.

Chiều 28/2, VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T. (SN 1985, trú huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Theo Công Lý, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến ngày 3/2/2020, Phạm Văn T. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với con gái ruột là cháu N.

Cha hiếp dâm con gái ruột ở Đắk Nông - Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, T. bắt con gái uống thuốc ngừa thai và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết. Đến ngày 14/2/2020, cháu N. đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

Sau đó, người mẹ sang nhà người thân tại tỉnh Lâm Đồng ở nhờ và làm đơn tố cáo hành vi thú tính của chồng đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn T. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại huyện Krông Pa (Gia Lai) cũng xảy ra vụ cha hiếp dâm con gái đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Tháng 8/2018, R.P. cùng con gái ruột là bé C. (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy. R.P. đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu C. đã mang thai 7 tháng. R.P. bị bắt giữ và lãnh 19 năm tù giam.

Đắk Lắk: Gã cha dượng 61 tuổi hiếp dâm con riêng của vợ hờ Lợi dụng lúc vợ hờ không có ở nhà, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dak-nong-bat-giu-ga-cha-ruot-hai-doi-con-gai-bat-uong-thuoc-ngua-thai-352289.html