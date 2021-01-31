Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 365%/năm

Xã hội 31/01/2021 19:03

Nhóm đối tượng vừa cầm đồ vừa cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 365%/năm. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Sáng 31/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tài (34 tuổi) và Nguyễn Dương Sơn (34 tuổi, người địa phương). Cả 2 đối tượng đều liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trần Gia Khải (33 tuổi, tên thường gọi là “Ti bến nước”) cũng có liên quan đến vụ việc, hiện đang bỏ trốn.

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Đối tượng Tài và Sơn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2020, Tài cùng đồng bọn mở tiệm cầm đồ trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Mức lãi suất bọn chúng đưa ra từ 2.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày. Cụ thể, nhóm của Tài đưa khách đi công chứng giấy tờ mua bán tài sản nhằm hợp thức hóa việc cầm cố tài sản với lãi suất cao.

Ngoài việc cầm đồ, Tài và đồng bọn còn cho vay tiền với lãi suất từ 109% đến 365%/năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

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