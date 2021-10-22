Đắk Lắk: Phát hiện 66 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 1 buôn từng bị phong tỏa, nghi nguồn lây từ người tái dương tính với Covid-19

Xã hội 22/10/2021 08:00

Truy vết từ 1 người đàn ông mắc Covid-19, ngành y tế quay lại xét nghiệm cho 1 buôn thì bất ngờ phát hiện 66 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 21/10, bác sĩ Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận tổng cộng 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 41 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.

Đáng chú ý, có 66 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận tại buôn Ea Nho (xã Chư Kpô). Đây là nơi từng ghi nhận 39 trường hợp mắc Covid-19 và được phong tỏa từ ngày 17/8 đến ngày 21/9.

Theo bác sĩ Thuận, trong thời gian phong tỏa, cứ 5 ngày, y tế địa phương lấy mẫu một lần để xét nghiệm cho người dân trong buôn Ea Nho nhưng không phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

 

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Bưu điện Ngã 6 TP. Buôn Ma Thuột được phong tỏa tạm thời vào ngày 21/10 do liên quan đến ca bệnh Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Mới đây, anh Y.M.M. (22 tuổi, trú tại buôn Kô, xã Cư Né, huyện Krông Búk) đến bệnh viện test nhanh để đi Đắk Nông thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai xét nghiệm cho người dân trong khu vực anh Y.M.M sinh sống nhưng không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp tục truy vết từ ngày 9 đến 11/10, anh Y.M.M. thường xuyên đưa cha sang buôn Ea Nho để xoa bóp. Do đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong buôn Ea Nho thì phát hiện tổng cộng 66 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Thuận cho hay trong số các trường hợp được điều trị khỏi cho về nhà tại buôn Ea Nho hiện ghi nhận 1 người test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, rất có thể nguồn bệnh xuất phát từ người mắc Covid-19 tái dương tính.

 

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Sau khi thấy ho và mệt mỏi, anh C. đi lên trung tâm y tế xã để test nhanh thì dương tính với SARS-CoV-2. Khi xét nghiệm vợ và bố đẻ cũng cho kết quả dương tính.

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