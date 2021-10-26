Đắk Lắk ghi nhận 150 ca mắc Covid-19, nhiều trường hợp vẫn chưa rõ nguồn lây

Xã hội 26/10/2021 20:53

Chiều 26/10, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 150 ca Covid-19, trong đó có 47 ca ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 3.473. Có nhiều trường hợp hiện tại vẫn chưa rõ nguồn lây nên các cơ quan chức năng, nhân viên y tế vẫn đang khó khăn trong việc truy vết.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 26/10, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 150 ca Covid-19, trong đó có 47 ca ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 3.473.

Trong đó, thị xã Buôn Hồ ghi nhận 60 ca, TP.Buôn Ma Thuột 59 ca, số còn lại nằm rải rác ở nhiều huyện. Tại TP.Buôn Ma Thuột, trong 59 ca có tới 38 ca ngoài cộng đồng, nằm rải rác ở nhiều địa bàn, nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây, liên quan các hàng quán khiến công tác truy viết, dập dịch gặp nhiều khó khăn.

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Đắk Lắk ghi nhận 150 ca Covid-19 trong đó có 43 ngoài cộng đồng. Ảnh: Internet

Theo bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột, ngoài số ca công bố, trong ngày, thành phố còn ghi nhận thêm hàng chục trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 1 nhân viên làm việc tại Khoa Phụ sản có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Trong những ngày qua, nhân viên này đã đứng tiêm vắc-xin cho người nhà của nhân viên bệnh viện. "Ngay sau khi ghi nhận, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tổ chức test nhanh cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, các bệnh nhân liên quan đến nhân viên này và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2", bác sĩ Phong thông tin.

Còn theo một lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, sáng 26-10, một nhân viên bệnh viện ở trong khu vực cách ly có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, qua sàng lọc, Bệnh viện Đại học Tây Nguyên ghi nhận 2 trường hợp người dân tới khám dương tính với SARS-CoV-2. Do nữ nhân viên này sinh sống trước nhà của 2 bệnh nhân trên nên được cách ly tại khu cách ly của bệnh viện. Những ngày sau, nữ nhân viên test nhanh 3 lần nhưng đều âm tính. Sáng 26/10, nữ nhân viên test lại lần thứ tư thì dương tính với SARS-CoV-2 nên bệnh viện đã báo cho cơ quan chức năng xuống lấy mẫu xét nghiệm PCR.

"Mặc dù nữ nhân viên đã cách ly từ trước nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi test nhanh cho tất cả cán bộ, nhân viên bệnh viện với hơn 120 người và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2", lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tây Nguyên cho biết.

Bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đánh giá các trường hợp liên quan nhân viên y tế không nhiều, không đáng lo ngại, dễ dàng kiểm soát. "Đáng lo ngại là hôm nay, một bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền, rất khó truy vết yếu tố dịch tễ", bác sĩ Nay Phi La nói.

Trước tình hình dịch Covd-19 tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp, chiều 26/10, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh này chống dịch.

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Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ. Thôn này cũng thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế tạm thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

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