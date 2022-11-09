Cơ quan chức năng nhận định, cô M. tử vong do ngưng tim trong khoảng thời gian từ 11h - 11h30.

Liên quan đến vụ nữ hiệu trưởng tử vong tại phòng làm việc, theo thông tin từ Zingnews, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nguyên nhân Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi tử vong tại phòng làm việc là do bệnh lý.

Trước đó, chiều 8/11, một giáo viên khi vào phòng làm việc của cô hiệu trưởng đã phát hiện nạn nhân nằm bất động, người tím tái nên hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cô hiệu trưởng sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan chức năng nhận định, cô M. tử vong do ngưng tim trong khoảng thời gian từ 11h - 11h30. Do không có dấu hiệu nghi vấn nên gia đình thống nhất không khám nghiệm tử thi mà đưa về lo hậu sự.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ cho biết, cô L.T.T.M. có tiền sử bị bệnh hen suyễn và tim mạch. Trong sáng 8/11, cô M. đến trường làm việc bình thường, sau đó có tham gia lao động cùng các giáo viên rồi về phòng làm việc.

Được biết, cô M. làm cán bộ quản lý hơn 10 năm nay.

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