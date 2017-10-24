Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng vì mua hàng trên mạng

Xã hội 24/10/2017 06:16

Sau bốn ngày tìm kiếm con gái “mất tích”, tối 23/10 ông Dũng đã tìm được con nhờ đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Dũng (trú tại xóm 10, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết, chiều ngày 19/10, cháu D. có mua gói đồ trên mạng. Thấy con gái còn nhỏ không lo học hành,  ông Dũng bực mình đánh mắng con gái. Sau đó, D. bỏ ra sau nhà một lúc rồi bỏ đi. Thấy vậy, ông Dũng đánh xe đuổi theo để bảo con về thì D. chạy bỏ chạy và mất tích từ đó.

Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng vì mua hàng trên mạng - Ảnh 1
D. bỏ nhà đi vì bị bố đánh mắng 

Sau khi con gái “mất tích”, gia đình ông Dũng đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Ông Dũng cũng đăng tải thông tin con gái mất tích lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Trong thời gian này, gia đình ông nhận được nhiều cuộc gọi từ khắp nơi xác nhận cháu D. đang ở chỗ họ, trong số đó có người xác nhận D. đang ở Campuchia khiến cho gia đình rất hoang mang.

Ông Dũng chia sẻ, D. là đứa con chăm ngoan, học hành khá. Thời gian gần đây, bị một số bạn bè rủ rê D. có xin bố mẹ học xong lớp 9 thì nghỉ đi làm nhưng gia đình không đồng ý.

Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng vì mua hàng trên mạng - Ảnh 2
Ông Dũng nhận được nhiều cuộc gọi từ khắp nơi thông báo D. đang ở cùng họ

Đến chiều tối 23/10, một gia đình ở TP. Vinh gọi điện thông báo cho ông Dũng cho biết họ đang cưu mang D. Ngay lập tức, gia đình đã cắt cử người vào Vinh đón em D. về nhà.

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