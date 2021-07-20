Đà Nẵng: Phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới, trong đó một nguồn dịch có nguy cơ lây nhiễm cao

Tối ngày 20/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 29 ca nhiễm COVID-19. Trên địa bàn cũng xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới. Trong đó, một chuỗi lây nhiễm được đánh giá có nguy cơ cao.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 20/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Công ty điện tử Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) có 16 người,11 trường hợp là các F1.

Ảnh minh họa: Internet

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cũng ghi nhận có 2 chuỗi lây nhiễm mới. Bệnh nhân N.B.K. (trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) buôn bán cá ở Cảng cá Thọ Quang, có triệu chứng đến khám tại TTYT Sơn Trà. Ngành y tế đã phát hiện thêm 1 trường hợp khác liên quan.

Chuỗi thứ hai là bệnh nhân L.V.T. (trú Hòa Nhơn, Hòa Vang), làm bảo vệ tại Điện máy xanh (339 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu), có triệu chứng đến khám và được phân luồng tại TTYT Cẩm Lệ. Lực lượng chức năng xác định có 1 người liên quan đến trường hợp này. Chuối lây nhiễm này cũng được đánh giá có nguy cơ cao.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã có 251 bệnh nhân COVID-19.

Kon Tum: Phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, trở về từ tỉnh Gia Lai Sáng ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum vừa có thông báo về 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Cả hai người này đều trở về từ tỉnh Gia Lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-nang-phat-hien-2-chuoi-lay-nhiem-moi-trong-do-mot-nguon-dich-co-nguy-co-lay-nhiem-cao-413478.html