Đà Nẵng hưởng ứng 20 năm ngày sữa học đường thế giới với nhiều hoạt động thú vị cho trẻ em

Chương trình SHĐ Thế giới đã được triển khai từ rất sớm tại hơn 30 Quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh và đến năm 2000, Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đã chính thức chọn ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 9 hàng năm là ngày Sữa học đường Thế giới và ngày này nhanh chóng trở thành sự kiện thường niên được tổ chức tại nhiều Quốc gia nhằm tôn vinh lợi ích thiết thực về sức khỏe , dinh dưỡng mà chương trình đem lại cho lứa tuổi học đường.

Chương trình có sự tham dự của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, và Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại của Vinamilk, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, các Sở ban ngành và giáo viên, phụ huynh, học sinh đến từ các trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành quyết định 1340/QĐ – TTg ngày 08/7/2016 phê duyệt chương trình SHĐ cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Theo Tạp chí Y khoa hàng đầu Lancet, Việt Nam thuộc các nước đang phát triển còn đang đối mặt với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em. Do đó, chương trình SHĐ chính là lời giải cho bài toán khó về việc bổ sung vi chất dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, và là một giải pháp tối ưu để bổ trợ cho bữa ăn học đường.

Không dừng ở việc giúp cải thiện phát triển chiều cao, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường, chương trình SHĐ còn góp phần giáo dục trẻ em hình thành thói quen uống sữa hàng ngày và hiểu rõ lợi ích dinh dưỡng của khẩu phần ăn đối với cơ thể. Tại Châu Á, Nhật Bản thực hiện chương trình ngay sau Thế chiến thứ 2 và được xem là hình mẫu thần kỳ với kết quả đáng kinh ngạc: chiều cao trung bình của nam thanh niên Nhật từ mức 1m50, thấp gần nhất Châu Á, lên mức 1m72 như ngày nay. Ngoài ra, theo báo cáo năm 2007 tại Nhật Bản, thông qua chương trình SHĐ 7,08 triệu trẻ em trong 99,2% trường tiểu học và 2,9 triệu học sinh trong 85,8% trường trung học cơ sở đã có bữa trưa hoàn chỉnh. Thái Lan cũng đã triển khai chương trình SHĐ thành công từ năm 1992 cho trẻ từ 3-12 tuổi, nâng sản lượng sữa tiêu thụ hàng năm trên đầu người từ 2 đến 31 lít trong giai đoạn 1988-2011, giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 51% năm 1980 xuống dưới 10% năm 2006 và đến năm 2010 thì chiều cao tăng thêm 5cm/năm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Ngày hội SHĐ Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung và một trong năm tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình SHĐ. Đề án SHĐ tại Đà Nẵng giai đoạn đầu (2016-2017) từng được thực hiện tại 5 quận, huyện nơi có trẻ em khó khăn ở tất cả các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Cho đến năm học 2018-2019, quy mô chương trình được mở rộng ra phạm vi toàn thành phố với sự tham gia của 330 trường học, cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47.000 trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình Sữa học đường cho trẻ em tại Ngày hội Sữa học đường Đà Nẵng.

Sau năm học 2018 – 2019 thực hiện chương trình SHĐ, phản ánh từ các nhà trường cho thấy các cháu đều vui vẻ, hào hứng tham gia uống sữa tại trường. Kết quả thu nhận được rất tích cực: tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi giảm đi rõ rệt chỉ còn 0,4%. Chương trình SHĐ đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối từ các ban ngành và các bậc phụ huynh đối với cách thức triển khai cũng như về chất lượng sữa của Vinamilk được sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Tất cả đều mong muốn đề án SHĐ sẽ được triển khai tiếp tục trong giai đoạn năm 2021-2025. Điều này không chỉ thể hiện sự quyết tâm đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao từ các cơ sở giáo dục mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đầu tư nguồn lực có hiệu quả của các cấp chính quyền, các Ban ngành đoàn thể của thành phố và sự đồng thuận của quý phụ huynh học sinh cùng đông đảo người dân chung tay cải thiện tầm vóc cho thế hệ tương lai Việt Nam.

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các trường mầm non có thành tích xuất sắc trong cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi, mô hình từ vỏ hộp sữa.

Những lợi ích mà chương trình SHĐ đem lại cho lứa tuổi học đường được đánh giá là rất tích cực như tỉ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân giảm từ 3.6% (2015) xuống 2.2% (2016) tại Bắc Ninh, từ 1.67% xuống 1.45% tại Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT); tỉ lệ SDD thấp còi giảm từ 5.30% (2015) xuống 3.70% (2016) tại Bắc Ninh, từ 2.72% xuống 2.56% tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Hơn nữa, chương trình SHĐ nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các cấp, các ngành và đông đảo cộng đồng, cụ thể tại Hà Nội hiện tại đã có đến hơn 1 triệu học sinh mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia chương trình SHĐ trên toàn địa bàn Hà Nội, đạt tỷ lệ 87,7%.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các trường mầm non đạt giải Nhì cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi, mô hình từ vỏ hộp sữa.

Bà Đặng Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và đại diện Ban Tổ chức trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các trường mầm non đạt giải Ba cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi, mô hình từ vỏ hộp sữa.

Ông Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết “Chương trình sữa học đường trên Thế giới là một chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện và tăng cường thể trạng của trẻ em. Chính vì vậy, tại các nước đã triển khai, chương trình luôn đạt được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ, các ban ngành liên quan và các bậc phụ huynh. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong Hiệp hội sữa, trong đó có Vinamilk đã và đang phối hợp hiệu quả với các địa phương nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho trẻ em Việt Nam. Tôi mong rằng không chỉ ở Đà Nẵng mà sắp tới, trẻ em các tỉnh thành khác cũng sẽ sớm có được những ngày hội SHĐ cho riêng mình”.

Cho đến năm học 2018-2019, quy mô chương trình SHĐ được mở rộng ra phạm vi toàn TP. Đà Nẵng với sự tham gia của 330 trường học, cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47.000 trẻ em.

Các em thiếu nhi mầm non biểu diễn các tiết mục văn nghệ vui tươi tại Ngày hội SHĐ Đà Nẵng.

Tại chương trình Ngày hội SHĐ, Thành phố Đà Nẵng và Ban tổ chức cũng trao giải thưởng và trưng bày các mô hình từ vỏ hộp sữa sau khi sử dụng cho các đơn vị trường mầm non có mô hình đẹp và ý nghĩa nhất tại Đà Nẵng.

Tại chương trình, các em học sinh mầm non còn được tham gia các sân chơi vui nhộn.

Phụ huynh học sinh và các em nhỏ thích thú xem các đồ dùng, đồ chơi, mô hình từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng tại Ngày hội SHĐ Đà Nẵng.

Các bác sĩ đến từ Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám và tư vấn dinh dưỡng cho các em học sinh tại Ngày hội SHĐ Đà Nẵng.

Trong chương trình, các em học sinh còn được các Bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk thăm khám và tư vấn dinh dưỡng, tham gia các sân chơi sáng tạo được thiết kế riêng cho các em.