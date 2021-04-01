Đà Nẵng: Giận chồng, một phụ nữ nhảy cầu tự vẫn bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ

Xã hội 01/04/2021 22:11

Chị Lê Thị Thái Th. nhảy sông Hàn tự tử vì cãi nhau với chồng trước đó. Tối ngày 1/4, lực lượng công an xác nhận, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối ngày 1/4, UBND xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng xác nhận, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể chị Lê Thị Thái Th. (SN 1983, trú thôn Phú Thượng, xã Hoà Sơn), trước đó được xác định đã nhảy cầu sông Hàn tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối 31/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người nhảy cầu tự vẫn, nhanh chóng có mặt để tổ chức tìm kiếm tung tích thi thể. Đến sáng hôm nay, công an huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể của chị Th. ở gần khu vực cầu Thuận Phước. Theo người dân cho biết, trước đó chị Th. và chồng đã xảy ra tranh cãi, trong lúc tức giận, người phụ nữ này đã nghĩ quẩn.

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 Chồng chị Th. và người dân có mặt tại hiện trường vụ án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo ông Nguyễn Duy Phương – Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, gia đình chị Th. thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Cả 2 vợ chồng đều là dân lao động phổ thông, kiếm tiền bằng công việc chân tay nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Bây giờ chị Th. mất bỏ lại 3 đứa con nhỏ.

Thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình, nhiều người dân đã lập thùng quyên góp tại hiện trường, đồng thời lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ tiền lo hậu sự cho nạn nhân. Trong hôm nay, chính quyền xã Hòa Sơn cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình chị Th. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.

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