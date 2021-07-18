Tối ngày 18/7, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 47 ca dương tính với COVID-19. Như vậy từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 190 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 chuỗi lây nhiễm trên địa bàn vẫn chưa kiểm soát được.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối nay (18/7), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ) ghi nhận trên địa bàn có thêm 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chuỗi lây nhiễm từ Công ty điện điện tử Việt Hoa có thêm 22 trường hợp. Như vậy chuỗi lây nhiễm này đã có 62 ca mắc, riêng Công ty điện tử Việt Hoa 27 người. BCĐ đánh giá đây là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.

Công ty điện tử Việt Hoa thuộc KCN Hòa Khánh - Ảnh: Tiền Phong

Chuỗi lây nhiễm từ BN 38488 (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cũng có thêm 5 trường hợp, hiện vẫn chưa kiểm soát được.

Trong những ngày tới đây, ngành y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. BCĐ thông tin: "Nếu tình hình kiểm soát tốt thì tiến tới dỡ bỏ các khu vực dãn cách theo Chỉ thị 16. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn thì sẽ phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dịch bệnh".

Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Đà Nẵng đã có 282 ca mắc. Hiện thành phố đang cách ly, giám sát gần 1800 F1 và gần 2700 F2.

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