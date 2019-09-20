Đang câu cá trên cầu Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng), người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông. Nạn nhân là một thiếu nữ 17 tuổi, làm phục vụ quán cà phê.

Trao đổi với báo chí vào chiều nay (20/9), Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Cẩm Lệ. Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, người dân đang câu cá trên cầu Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) hoảng hồn phát hiện thi thể một thiếu nữ mặc áo cộc tay, váy màu trắng, mang giày đen nổi cạnh phần gầm cầu.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nổi trên sông khi đi câu cá - Ảnh: Tổ quốc Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân được xác định là em N.T.T.T (sinh năm 2002, trú tại thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Trước khi được phát hiện tử vong, T. ở cùng với anh trai, làm phục vụ cho một quán cà phê tại Đà Nẵng. Khuya 19/9, T. bất ngờ nhảy sông tự tử tại một cây cầu cách hiện trường phát hiện thi thể hơn 2km. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị trầm cảm, buồn chuyện gia đình. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với người dân trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ việc các bạn trẻ tự tử vì buồn chuyện tình cảm hay trầm cảm khiến dư luận không khỏi lo ngại. Cách đây 2 ngày, tại Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ việc nam sinh bỏ lại xe đạp trên cầu rồi nhảy sông tự tử. Theo đó, vào chiều 18/9 một số người dân bất ngờ phát hiện nam thanh niên để lại xe đạp điện cùng đôi dép trên cầu rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động người, phương tiện để tìm kiếm. Nam thanh niên bỏ lại xe trên cầu rồi tự tử - Ảnh: Internet Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.N (sinh năm 1992, quê ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Được biết trước đây nạn nhân từng học tại đại học TP.Vinh (Nghệ An) nhưng vì có biểu hiện trầm cảm nên nghỉ học.

Nữ sinh 18 tuổi nhảy cầu tự tử ở Hà Nội: Phát hiện thi thể nạn nhân sau gần 2 ngày tìm kiếm Sau gần hai ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu tự tử. Thi thể nạn nhân được phát hiện gần nơi tự tử.

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