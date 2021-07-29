Cựu admin 'khét tiếng' trên diễn đàn game lớn tại Việt Nam qua đời vì Covid-19 khiến nhiều 'game thủ' không khỏi xót xa

Xã hội 29/07/2021 07:45

Thông tin Hong Su Vuong - cựu admin diễn đàn game, đã trút hơi thở cuối cùng do mắc Covid-19 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

"Hong Su Vuong" là cái tên đặc biệt quen thuộc đối với các thành viên game trong những năm từ 2006 đến 2009. Anh là một cựu admin của diễn đàn diễn đàn game và trước đây từng lập nhiều công lớn khi "dẹp loạn" những hành vi xấu trên diễn đàn, đưa ra những luật lệ nghiêm khắc để đưa diễn đàn đi vào quy củ. Mới đây, thông tin cựu admin Hong Su Vuong đã qua đời khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Vốn là người sống khá kín kẽ nên thông tin về cựu admin này không phải nhiều người biết được. Đến ngày 27/07 vừa qua, Ban Quản trị diễn đàn mới đăng tải bài viết thông báo anh T.H.L. đã trút hơi thở cuối cùng do mắc Covid-19. Thông báo được gửi đến thành viên viết:

"Sau nhiều ngày chiến đấu với SARS-CoV-2 bất thành, cựu admin Hong Su Vuong, tên T.H.L. đã qua đời vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ được cử hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại tư gia.

Mặc dù đã quy ẩn nhiều năm song Hong Su Vuong vẫn là một trong những admin kì cựu khét tiếng nhất với vô số phản hồi thành viên bất hủ vẫn còn được truyền tụng cho đến ngày nay. Sinh thời, anh luôn toát lên phong thái đĩnh đạc của một người anh cả, nhưng cũng không ngần ngại vận dụng khối kiến thức uyên thâm của mình đả bại mọi đối thủ dám đăng đàn múa võ bàn phím online, góp công lớn duy trì vị thế diễn đàn về game hàng đầu của chúng ta. Anh cũng là người có đủ uy nghiêm duy trì trật tự kỉ cương từ member cho đến ban điều hành.

Nhưng trò chơi nào rồi cũng đến hồi kết, cuộc vui nào cũng phải tàn. Anh sư tử già nay đã sớm chia tay chốn rừng xanh, anh đi nhưng huyền thoại trong anh sẽ còn sống mãi trong lòng mọi thành viên".

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Nhiều thành viên gửi lời chia buồn đến Hong Su Vuong - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin chia sẻ, anh T.H.L. qua đời là vì tại nơi cư ngụ của anh xuất hiện một ổ dịch COVID-19. Thế nhưng, bản thân anh lại mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, do đó, đã không thể tiêm vaccine phòng dịch.

Theo thông tin mới nhất hiện thi thể của cựu admin đã được đưa đi hoả táng nhưng buồn thay do gia đình của anh gồm bố, mẹ và chị gái cũng đang phải cách ly do Covid-19 thế nên không một ai đến đưa tiễn anh trên đoạn đường cuối.

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