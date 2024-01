Xe đầu kéo đang di chuyển thắng gấp để tránh va chạm với xe máy dẫn đến dây xích bị đứt. Sau đó 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn trên xe rơi xuống đường, đè bẹp xe máy.

Theo VietNamNet đưa tin, chiều ngày 23/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Dĩ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều cuộn thép rơi từ xe đầu kéo xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VietNamNet.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều nay trên đường ĐT743A, đoạn gần ngã 3 Tân Vạn (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi đến gần cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, ôtô va quẹt xe máy chở hai người chạy bên cạnh.

Theo VNExpress đưa tin, tài xế ôtô thắng gấp khiến dây xích bị đứt, ba cuộn thép trên xe lăn về phía trước va chạm mạnh đầu kéo rồi rơi xuống đường. Hai sinh viên té ngã xuống nhưng kịp né cuộn thép, tài xế ôtô không bị thương tích.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến ngã ba Tân Vạn và ĐT743A vực ùn tắc. CSGT tỉnh Bình Dương có mặt điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường. Trước đây trên trục đường này từng xảy ra nhiều vụ cuộn sắt rơi từ xe đầu kéo xuống đường khiến người đi đường hú vía.

Cuộn thép rơi xuống đường đè bẹp xe máy 2 nam sinh. Ảnh: VNExpress.

Sự cố do xe chở cuộn thép thường xuyên xảy ra ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai gây nguy hiểm, song đến nay chưa có quy định chằng buộc mặt hàng và cùng xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về xếp hàng hóa trên ôtô khi tham gia giao thông trên đường bộ. Theo đó, container phải phù hợp với loại và đặc tính của hàng hóa để xếp hàng; chèn, lót bảo đảm hàng hóa bên trong không bị xê dịch khi vận chuyển.

