Cười không nhặt được mồm với tờ thông báo siêu lầy của chủ quán ăn khi thịt lợn tăng giá

Bức ảnh hài hước về tờ thông báo siêu lầy của chủ quán ăn khi thịt lợn tăng giá thu hút gần 20.000 lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại thông báo bá đạo của một chủ quán ăn trong thời buổi "bão giá" khiến dân mạng được dịp cười lăn cười bò.

Nội dung tờ thông báo: "Một tô vẫn 50 ngàn, quán quyết không tăng giá. Nhưng tạm thời bớt một miếng heo quay".

Bức ảnh hài hước gây bão mạng - Ảnh: FB

Hóa ra, dù giá thịt lợn tăng cao nhưng chủ quán vẫn nhất quyết giữ nguyên giá món ăn của mình. Để tránh lỗ vốn, chủ quán đã bớt mỗi tô đồ ăn một miếng heo quay. Dường như sợ khách không nhận ra, người này đã làm hẳn một tờ thông báo dán trên tường một cách trịnh trọng. Chủ quán vừa có tâm vừa thật thà thế này, thật là đáng tuyên dương quá đi.

Bức ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận lầy lội: "Không thông báo thì khách cũng chẳng biết đâu. Nhưng làm thế này đúng là có tâm với nghề thật đấy"; "Bớt của khách một miếng heo quay chắc cũng đau lòng lắm"; "Cái gì cũng tăng, chỉ có tiền lương của tui là giậm chân tại chỗ"; "Đó là miếng thịt cuối cùng sau nhiều đợt tăng giá thì sao. Khổ thân khách quá từ giờ phải ăn chay"; "Đổi qua thịt bò được không chủ quán ơi"; "Thịt tăng giá thì mình ăn cá vậy"; "Tô hủ tíu hôm nay tui ăn vẫn đủ 5 miếng thịt, nhưng mỏng hơn bình thường thì phải, khổ thân tui quá đi mất"...

Hiện bức ảnh hài hước vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt.

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