Cùng góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em qua chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” của Vinamilk

Đây là chiến dịch cộng đồng đặc biệt được Vinamilk thực hiện, với sự đồng hành của Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital), để lan tỏa thông điệp về sức khỏe và lối sống khỏe mạnh, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực để vượt qua đại dịch Covid-19 . Trong chiến dịch này, Vinamilk cũng đẩy mạnh thực hiện các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Với ý nghĩa “mỗi người khỏe mạnh thì Việt Nam sẽ khỏe mạnh và vững vàng vượt qua đại dịch”, chiến dịch cộng đồng “BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH” được Vinamilk thực hiện với mong muốn khích lệ mọi người cùng chia sẻ và thực hành những thói quen tốt cho sức khỏe, duy trì tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực để cùng nhau tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh.

Đại dịch Covid-19 là biến cố lịch sử khiến chúng ta nhận thức một cách rõ ràng nhất về tầm quan trọng của sức khỏe. Nếu vaccine được xem là “tấm lá chắn” hiệu quả để bảo vệ cộng đồng trước Covid-19, thì sự khỏe mạnh, từ thể chất đến tinh thần, sẽ là “hậu phương vững vàng” giúp chúng ta tăng cường đề kháng, đẩy lùi mọi dịch bệnh.

Thông điệp “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” được hưởng ứng bởi các nhân viên Vinamilk trên cả nước trong ngày khởi động chiến dịch

Thông qua các chương trình truyền thông đồng hành, chiến dịch đặt mục tiêu đưa thông điệp “BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH” tiếp cận với khoảng 20 triệu người dân, truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh và lan tỏa năng lượng tích cực để hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh.

Ngoài khuôn khổ một chiến dịch truyền thông, Vinamilk đã đặt ra mục tiêu cho các hoạt động cộng đồng thông qua chiến dịch này. Cụ thể:

- Đóng góp 10 tỷ đồng để mua vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em (từ 12-18 tuổi);

- Dành quỹ 1 triệu sản phẩm để chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

- Trao tặng 3.000 phần quà là các sản phẩm dinh dưỡng đến các con, em, người thân của các y bác sĩ, cán bộ y tế đang tạm xa gia đình để “chiến đấu” nơi tuyến đầu;

- Tiếp sức dinh dưỡng cho hơn 10.000 cán bộ y tế tuyến đầu tại hơn 50 bệnh viện trên cả nước,… cùng với nhiều hoạt động đồng hành khác.

Tổng ngân sách Vinamilk dự kiến đóng góp cho cộng đồng thông qua chiến dịch là hơn 20 tỷ đồng.

Tính đến nay, Vinamilk đã dành ra hơn 85 tỷ đồng gồm tiền mặt và sản phẩm để hỗ trợ cộng đồng, tiếp sức tiếp đầu và đồng hành cùng Chính phủ chống dịch

Bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Công ty Vinamilk chia sẻ về chiến dịch này: “Trong suốt 45 năm đồng hành cùng với nhiều thế hệ người Việt, Vinamilk luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng quốc tế, nâng cao sức khỏe cho người dân và đặc biệt là cho trẻ em. Qua chiến dịch này, Vinamilk mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, dinh dưỡng lành mạnh, tinh thần tích cực và cùng nhau chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi chúng ta khỏe mạnh thì Việt Nam sẽ khỏe mạnh, vững vàng chiến đấu và chiến thắng đại dịch!”.

Trẻ em là đối tượng được Vinamilk dành sự quan tâm đặc biệt, với nhiều hoạt động để chăm sóc và bảo vệ các em trong đại dịch

Chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH là một chương trình đặc biệt đánh dấu cột mốc 45 năm thành lập Vinamilk, với mong muốn mang đến nhiều hơn nữa các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Vinamilk luôn tích cực trong các hoạt động cộng đồng, chăm sóc trẻ em, tiếp sức tuyến đầu và chung tay cùng Chính phủ chống dịch với tổng ngân sách lên đến hơn 85 tỷ đồng. Theo dõi thông tin về chiến dịch và các hoạt động cộng đồng của Vinamilk tại Facebook: Vinamilk chung tay vì cộng đồng.