Cùng gần 65 triệu đồng: iPhone Duo 256GB hay Galaxy Z Fold8 1TB mang lại nhiều giá trị hơn?

Nếu chỉ tính lượng bộ nhớ nhận được trên mỗi đồng chi phí, Fold8 rõ ràng tạo ra khác biệt lớn: cùng khoảng 65 triệu đồng, người mua có dung lượng lưu trữ gấp bốn lần.

Samsung Việt Nam niêm yết Galaxy Z Fold8 1TB ở mức 64.990.000 đồng. Phiên bản này đi kèm RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB. Trong khi đó, Apple công bố iPhone Duo khởi điểm 64.999.000 đồng nhưng mới ở dung lượng 256GB.

Samsung cũng đang có lợi thế của một nhà sản xuất đã trải qua nhiều thế hệ smartphone gập. Galaxy Z Fold8 chỉ nặng 201 g, dày 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập. Trong khi đó, iPhone Duo nặng 254 g, dày 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi đóng.

Các thế hệ smartphone gập của Samsung

Những con số này khiến Fold8 trở thành một ví dụ rõ ràng cho độ trưởng thành của phần cứng gập Android. Samsung đã có đủ thời gian để tiếp tục tối ưu trọng lượng, độ dày, tỷ lệ thân máy và dung lượng lưu trữ qua nhiều thế hệ.

Nếu áp dụng cách đánh giá smartphone truyền thống – càng nhiều bộ nhớ, càng nhẹ, càng mỏng thì càng có lợi – Fold8 1TB đang sở hữu những ưu thế rất dễ nhìn thấy.

Nhưng Duo cho thấy Apple dường như không muốn cuộc cạnh tranh chỉ dừng ở những tiêu chí đó.

Apple đang bán một kiểu trải nghiệm khác với cùng số tiền

Điều Apple đặt vào mức giá gần 65 triệu đồng không phải 1TB bộ nhớ mà là khả năng đưa iPhone sang một hình thái chưa từng xuất hiện trong hệ sinh thái của hãng.

Khi đóng, iPhone Duo có màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch. Apple cho biết diện tích hiển thị của màn hình này tương đương khoảng 90% màn hình iPhone 18 Pro, đủ để thiết bị tiếp tục hoạt động như một chiếc iPhone thông thường.

Khi mở, máy chuyển thành màn hình Super Retina XDR 7,6 inch – màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone và có diện tích lớn hơn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion đến 120Hz và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Màn hình trong còn có bề mặt Nano-texture nhằm giảm phản chiếu.

Giá trị của Duo vì vậy không nằm ở việc “cho nhiều phần cứng hơn” theo cách dễ quy đổi thành GB hay RAM, mà ở việc biến iPhone từ một thiết bị có kích thước cố định thành sản phẩm có hai trạng thái sử dụng.

Giao diện thu nhỏ và mở rộng của iPhone Duo

Apple còn phải thay đổi iOS cho thiết kế này. Khi mở máy, người dùng có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau, mở nhiều cửa sổ và tận dụng diện tích màn hình lớn hơn cho các tác vụ vốn khó thực hiện trên một chiếc iPhone dạng thanh.

Đây cũng là điểm khiến iPhone Duo khó được đánh giá hoàn toàn bằng công thức giá trên cấu hình thường dùng với smartphone.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

Galaxy Z Fold8 đại diện cho một nền tảng smartphone gập đã bước sang nhiều thế hệ. Với gần 65 triệu đồng, Samsung cung cấp 1TB bộ nhớ, RAM 16GB, thân máy 201 g và độ dày khi gập dưới 10 mm. Samsung cũng cam kết tối đa bảy thế hệ nâng cấp hệ điều hành và bảy năm cập nhật bảo mật cho Fold8.

Galaxy Z Fold8 đại diện cho một nền tảng smartphone gập đã bước sang nhiều thế hệ

Trong khi đó, iPhone Duo ở cùng tầm tiền mới có 256GB. Nhưng đây đồng thời là lần đầu người dùng hệ sinh thái Apple có thể sở hữu một chiếc iPhone mở ra thành màn hình 7,6 inch, sử dụng A20 Pro, hai màn hình ProMotion và một phiên bản iOS được thiết kế để thay đổi theo trạng thái vật lý của thiết bị.

Vì vậy, cùng gần 65 triệu đồng, một bên bán độ trưởng thành của điện thoại gập sau nhiều thế hệ, bên còn lại bán cách Apple bắt đầu định nghĩa điện thoại gập của riêng mình. Đó mới là khác biệt đáng chú ý nhất giữa Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo ở cùng một mức giá.

(Theo Viettelstore)