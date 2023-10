Cùng các ‘chiến binh nhí’ chiến đấu vì một trái tim khỏe mạnh

Bé Đoàn Ngọc Kim Ngân (sinh năm 2020, TP.HCM) cũng là một bệnh nhi tim bẩm sinh nhưng may mắn được gia đình phát hiện sớm. Khi bé được 7 tháng tuổi, chị Thu Trâm, mẹ của bé và gia đình đã nhận ra cơ thể Ngân có vẻ nhỏ hơn, tăng cân rất chậm so với những em bé ở cùng độ tuổi khác. Sau khi đưa con đến khám và tư vấn ở nhiều nơi, chị ngỡ ngàng khi biết cô con gái bé bỏng của mình đã mắc phải tình trạng kênh nhĩ thất – một dạng bất thường ở tim khá phổ biến ở trẻ nhỏ và cần phải được can thiệp phẫu thuật sớm. Nỗi lo lắng về bệnh tình của con lại càng lớn hơn vì trong gia đình chị đã có người thân mắc bệnh lý tim mạch.

Để con gái được chữa trị, gia đình chị Trâm phải tìm cách xoay sở kinh phí cho ca mổ hơn 80 triệu đồng. Đây là khoản tiền hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chị, khi mà thu nhập chính phụ thuộc vào công việc buôn bán rau củ tại chợ Hòa Bình của ba bé Ngân. Nhưng không bỏ cuộc, vợ chồng chị đã tìm mọi cách để con được chữa trị, được sống khỏe mạnh như các anh chị em của mình. Và may mắn đến với gia đình khi bé nhận được sự hỗ trợ kinh phí mổ tim từ chương trình của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Vinamilk.