Cụ ông bán vé số bị đánh dã man vì mời mua... 2 lần?

Xã hội 06/11/2020 11:32

Người đàn ông to lớn đánh cụ ông bán vé số dã man khiến ai nấy bức xúc. Hiện sự việc đang được cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip khoảng 40 giây ghi lại cảnh cụ ông bán vé số bị đánh dã man thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra trên đường số 11, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM vào sáng 2/11.

Hình ảnh trong clip cho thấy cụ ông bán vé số đang đi bộ thì có người đàn ông đi xe máy bám theo. Người này dùng tay đấm vào ngực cụ ông khiến nạn nhân chao đảo ngã xuống đường, xấp vé số trên tay cũng rơi lả tả.

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Người đàn ông đánh cụ già bán vé số - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, cụ ông bán vé số bị đánh là V.V.Th. (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Ông Th. cho biết mình và vợ đều kiếm sống bằng nghề bán vé số. 

Ông Th. từng bị xuất huyết não, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và xuất viện được khoảng tám tháng. Do cuộc sống khó khăn, bị bệnh liên quan đến tim mạch, thường xuyên phải uống thuốc nên chỉ có thể bán vé số mưu sinh. Sau 3 ngày bị đánh, ông Th. cho biết ngực vẫn còn đau, chưa thể ra đường để tiếp tục làm việc.

Theo lời cụ ông, sáng 2/11, sau khi bán được khoảng 60 tờ vé số, ông Th. định về phòng trọ để lấy thuốc uống thì thấy quán hủ tiếu bên đường đông khách nên ghé vào mời mua.

Sau khi ra ngoài, ông Th. thấy một người đàn ông to lớn đang dắt xe máy nên mời mua. Người này chửi cụ ông "sao mời mua 2 lần". Tuy nhiên ông Th. không nhớ gì cả. 

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Người dân ngăn cản sự việc - Ảnh cắt từ clip
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Người đàn ông lên xe máy rời đi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi ra khỏi quán, ông Th. đang đi bộ về phòng trọ thì bị người đàn ông đi theo hành hung dã man. Một người dân thấy vậy can ngăn "đừng đánh nữa, ông ấy bị bệnh đó" thì người này mới lên xe bỏ đi. 

Hiện sự việc đang được cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định. 

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