Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ anh trai chém gia đình em gái khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin trên Thanh Niên, khoảng 14 giờ chiều 6/1, ông H. (81 tuổi, trú tại xóm Đình, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm dao sang nhà em gái chém loạn xạ.

Hậu quả, vợ chồng em gái ông H. bị thương tích ở vùng đầu và một cháu nhỏ bị thương ở tay. Phát hiện sự việc, người dân đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc được cho là do ông H. mâu thuẫn với em gái về việc đóng mở cửa sổ thông giữa 2 nhà.

Anh trai chém gia đình em gái vì mâu thuẫn chuyện đóng mở cửa sổ - Ảnh minh họa: Internet

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, ông H. đã đến trụ sở Công an xã Chàng Sơn trình diện. Vụ việc anh trai chém gia đình em gái đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tháng 9/2019, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ anh trai chém cả nhà em gái gây xôn xao dư luận xã hội. Khoảng 18 giờ 30 phút tối 17/9, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang) để để đòi nợ số tiền hơn 3 tỉ đồng do anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) vay mượn.

Khi đi, ông Hồng mang theo 1 con dao bầu, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại nhà bà Hà, giữa ông Hồng và anh Vương xảy ra xô xát. Ông Hồng dùng dao đâm anh Vương ngã ra đất. Thấy vậy, ông Thành (chồng bà Hà) và bà Hà vào can ngăn cũng bị đâm liên tiếp.

Bà Hà tử vong ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, ông Thành không qua khỏi sau thời gian điều trị. Anh Vương bị đâm trọng thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo người thân, trước đây vợ chồng chị Thảo (con gái bà Hà) đã vay của ông Hồng một khoản tiền để làm ăn nhưng đến nay vẫn chưa trả hết vì làm ăn thua lỗ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chị Thảo đang mang thai được bà Hà đẩy vào nhà vệ sinh nên may mắn thoát chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng về hành vi giết người.

Thiếu niên 16 tuổi cùng bạn dùng mã tấu chém chết bạn nhậu rồi tới công an đầu thú Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà thiếu niên 16 tuổi gọi cho bạn mang mã tấu tới truy sát anh Hồ khiến nạn nhân tử vong. Biết không thoát tội, cả 2 tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

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