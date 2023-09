Công ty bò sữa Việt Nam thuộc Vinamilk vào Top tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Đây là bảng xếp hạng nhằm tìm kiếm, tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp có hiệu quả cao và tăng trưởng nhanh nhất – những ngôi sao đang lên (rising star companies) - của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, Công ty Bò sữa Việt Nam là công ty duy nhất trong lĩnh vực nông nghiệp lọt top 100 của bảng xếp hạng này (vị trí thứ 78).

Hiện nay, về lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu sữa, Vinamilk đang điều hành, quản lý 02 công ty con là Công ty Bò sữa Việt Nam và Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa với 100% vốn sở hữu của Vinamilk và 01 công ty con tại Lào do Vinamilk sở hữu 51% vốn là Lao-Jagro Development XiengKhouang Co., Ltd.