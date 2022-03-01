Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát

Xã hội 01/03/2022 09:35

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức về vụ án bố chồng dùng súng bắn chết con dâu rồi tự sát.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự về vụ án “Bố chồng bắn con dâu rồi tự sát” vào chiều 26/2 tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến. Ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1960 trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) là người thường xuyên uống rượu nhưng trong quá trình sinh sống, ông Thắng không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Vào tháng 6/2021, vợ chồng chị Lự Thị Xuân (SN 1995) và anh N.Đ.B ra ở riêng, giữa vợ chồng chị và bố mẹ chồng cũng không có mâu thuẫn gì.

Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát - Ảnh 1
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Khoảng 17h, ngày 25/2 (1 ngày trước khi xảy ra vụ án), cháu N.Đ.M (SN 2019, là con trai chị Xuân và là cháu nội của ông Thắng) đang chơi ở trước sân nhà mình thì ông Thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu M. xuống sân, dùng tay bóp cổ. Lúc này, chị Xuân chứng kiến nên đã nhanh vào can thì ông Thắng đã quay sang bóp cổ chị Xuân.

Sự việc sau đó được Công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản, giải quyết. Ông Thắng có ý nói con dâu láo, dám tố cáo bố chồng, ông sẽ không tha chuyện này. Sau đó. ông về nhà uống rượu cùng hàng xóm là anh T. từ đêm 25 đến rạng sáng 26/2. Cả 2 đều say nên ngủ lại nhà ông Thắng đến sáng 26/2, anh T. mới về.

Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát - Ảnh 2
Khẩu súng đối tượng dùng để gây án - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Giao thông, tại hiện trường vụ án, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng (loại súng tự chế), 1 vỏ đạn, 1 viên kim loại màu xám, 1 con dao. Trong túi áo ông Thắng cũng thu giữ được 2 viên đạn.

Theo lời khai của vợ và con trai ông Thắng thì biết ông có khẩu súng tự chế nhưng không rõ ông cất giấu ở đâu. Qua vụ việc nghiêm trọng nói trên, vụ án thương tâm chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày mà để lại hậu quả đau lòng khiến 2 người trong gia đình thiệt mạng.

Bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn, xô xát từ trước

Bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn, xô xát từ trước

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân ông Thắng bắn con dâu rồi tự sát được cho là do mâu thuẫn, ông Thắng trước đó có dọa nạt cháu nội 3 tuổi, sau đó giữa bố chồng và con dâu xảy ra mâu thuẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   bố chồng bắn con dâu bố chồng bắn con dâu rồi tự sát bố chồng con dâu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số