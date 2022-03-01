Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức về vụ án bố chồng dùng súng bắn chết con dâu rồi tự sát.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự về vụ án “Bố chồng bắn con dâu rồi tự sát” vào chiều 26/2 tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến. Ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1960 trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) là người thường xuyên uống rượu nhưng trong quá trình sinh sống, ông Thắng không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Vào tháng 6/2021, vợ chồng chị Lự Thị Xuân (SN 1995) và anh N.Đ.B ra ở riêng, giữa vợ chồng chị và bố mẹ chồng cũng không có mâu thuẫn gì.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Khoảng 17h, ngày 25/2 (1 ngày trước khi xảy ra vụ án), cháu N.Đ.M (SN 2019, là con trai chị Xuân và là cháu nội của ông Thắng) đang chơi ở trước sân nhà mình thì ông Thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu M. xuống sân, dùng tay bóp cổ. Lúc này, chị Xuân chứng kiến nên đã nhanh vào can thì ông Thắng đã quay sang bóp cổ chị Xuân. Sự việc sau đó được Công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản, giải quyết. Ông Thắng có ý nói con dâu láo, dám tố cáo bố chồng, ông sẽ không tha chuyện này. Sau đó. ông về nhà uống rượu cùng hàng xóm là anh T. từ đêm 25 đến rạng sáng 26/2. Cả 2 đều say nên ngủ lại nhà ông Thắng đến sáng 26/2, anh T. mới về.

Khẩu súng đối tượng dùng để gây án - Ảnh: Công an nhân dân Theo thông tin của báo Giao thông, tại hiện trường vụ án, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng (loại súng tự chế), 1 vỏ đạn, 1 viên kim loại màu xám, 1 con dao. Trong túi áo ông Thắng cũng thu giữ được 2 viên đạn. Theo lời khai của vợ và con trai ông Thắng thì biết ông có khẩu súng tự chế nhưng không rõ ông cất giấu ở đâu. Qua vụ việc nghiêm trọng nói trên, vụ án thương tâm chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày mà để lại hậu quả đau lòng khiến 2 người trong gia đình thiệt mạng.

Bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn, xô xát từ trước Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân ông Thắng bắn con dâu rồi tự sát được cho là do mâu thuẫn, ông Thắng trước đó có dọa nạt cháu nội 3 tuổi, sau đó giữa bố chồng và con dâu xảy ra mâu thuẫn.

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