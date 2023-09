Con vào năm học mới, phụ huynh than thở vì trăm khoản đổ đầu, tiền đồng phục cũng 'ngốn' nửa tháng lương

Theo thông tin từ VTC News, hai con vừa khai giảng được một tuần, chị Trịnh Ngọc My (39 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) nhẩm tính số tiền phải đóng góp đầu năm hơn 10 triệu đồng. Trong đó, tiền đồng phục chiếm khoản kha khá và số tiền này được thông báo ngay từ lúc các con chưa vào năm học mới.

Còn con trai lớp 1 mua đồng phục theo mùa, mỗi mùa tối thiểu 2 bộ mới đủ mặc, giá 210.000 đồng/bộ, riêng mùa đông chỉ có áo khoác. Thu nhập mỗi tháng của chị My chỉ 6 triệu đồng, thế nên với khoản đồng phục hơn 3 triệu đồng, "ngốn" mất một nửa lương của mẹ.

Chị My liệt kê, với con học lớp 6, đồng phục gồm: 2 bộ quần tây áo trắng khoảng 600.000 đồng, đồng phục mùa hè 2 món hết 420.000 đồng, áo khoác mùa đông có giá 210.000 đồng/áo. Chưa kể đến đồng phục thể thao 250.000 đồng/bộ. Như vậy, chị phải bỏ hơn 1,6 triệu đồng tiền đồng phục cho con lớn.

Chị nói số tiền nộp mua đồng phục "không phải là rẻ", nhưng khi nhận trang phục cho con, chị còn phải mang ra tiệm sửa con mới mặc vừa. Không chỉ size quần áo không ổn mà chất lượng vải đồng phục cũng khó tương xứng với giá tiền bỏ ra.

"Đồng phục các trường không giống nhau nếu giá cả cao hay vải xấu, đường may sơ sài thì phụ huynh cũng đành 'nhắm mắt làm ngơ' mà mua cho con", chị nói.

Ảnh minh họa: Dân Việt

Chia sẻ thêm về vấn đề các khoản thu đầu năm, dẫn tin từ Dân Trí, cô P.L.A. - giáo viên THCS tại Hà Nội - đồng cảm với gánh nặng phí chồng phí đầu năm học của phụ huynh học sinh. "Là giáo viên, nhưng tôi cũng là một phụ huynh, tôi hiểu nỗi lo lắng trăn trở của các cha mẹ khác đầu năm học, ngay cả với gia đình có kinh tế ổn định", cô L.A. tâm sự.

Theo cô L.A., hầu hết các trường đều siết chặt các khoản đóng góp đầu năm để tránh lạm thu. Nhưng chỉ riêng những khoản thu theo quy định cộng dồn lại đã là số tiền lớn với cha mẹ học sinh.

"Tiền đồng phục, tiền sách giáo khoa và tiền bảo hiểm y tế bắt buộc là ba khoản cố định có tổng chi hơn 2 triệu đồng. Tôi tự đặt câu hỏi, việc mỗi trường một loại đồng phục như hiện nay và đồng phục cả quần cả áo, cả trang phục thể dục có thực sự cần thiết hay không?

Những năm 90, học sinh cả nước mặc đồng phục là quần xanh, áo trắng. Phụ huynh đặt mua, đặt may ở đâu cũng được và chi phí rất rẻ. Trang phục sạch sẽ, lịch sự. Nếu cần phân biệt học sinh trường này hay trường khác, chỉ cần may thêm phù hiệu trường trước ngực áo.

Tuy nhiên từ cuối những năm 2000, phong trào mỗi trường một kiểu đồng phục trở nên phổ biến. Từ đồng phục thường ngày dành cho cả năm, các trường có thêm đồng phục mùa đông, rồi đồng phục thể dục, khiến chi phí cho đồng phục quá cao, nhưng không ai dám nói đó là khoản "lạm thu"", cô L.A. phân tích.

Cô L.A. chia sẻ thêm, có năm cô đề nghị phụ huynh để các con tự mang nước uống đến trường để giảm tiền nước uống, đồng thời đề xuất ban giám hiệu cắt bỏ chi phí này, yêu cầu học sinh toàn trường tự mang nước đi học. Tuy nhiên, sau khi nhà trường hỏi ý kiến ban phụ huynh trường, phụ huynh lại thống nhất vẫn nộp tiền nước uống.

"Ý kiến của đa số đôi khi làm ảnh hưởng đến thiểu số. Dù vài chục ngàn đồng/tháng không nhiều, nhưng cộng cả năm và cộng dồn với các khoản khác sẽ trở thành số tiền lớn, gây khó khăn cho những gia đình bình dân.

Kể từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các con cấp 2 học hai buổi một ngày dẫn tới chi phí học tập của mỗi gia đình tăng lên vì bán trú. Chưa kể trường nào cũng tổ chức học thêm tiếng Anh liên kết.

Tôi biết có những phụ huynh còn không dám phản đối các khoản thu thêm ngoài học phí, thắt lưng buộc bụng để đóng góp cho con vì không muốn con trở nên khác biệt", cô L.A. ngậm ngùi.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cô L.A. cũng từng từ chối đề nghị đóng tiền mua máy in của ban phụ huynh lớp. Theo cô, một chiếc máy in gần 3 triệu dùng cho 4 năm có vẻ tiết kiệm, nhưng đó là chưa tính tiền đổ mực in, tiền bảo dưỡng nếu xảy ra sự cố. Trong khi đó, tiền photo bài tập cho các con có thể không đến 3 triệu cho 4 năm.

"Tôi chỉ mong khi tính đến bất kỳ khoản đóng góp nào, nhà trường và phụ huynh cũng nghĩ đến lợi ích của nhóm gia đình không có điều kiện kinh tế tốt hoặc đông con.

Bớt đi một chút tiện nghi các con vẫn học tốt, nhưng thêm một chút tiện nghi thì các con chưa chắc đã học tốt hơn. Mà đằng sau đó là sự vất vả, nhọc nhằn của nhiều cha mẹ", cô L.A. chia sẻ.