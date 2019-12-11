Con trai có khuôn mặt giống HLV Park Hang Seo y đúc, mẹ trẻ tiết lộ điều đặc biệt khi mang thai

Xã hội 11/12/2019 10:13

Mỗi khi ngắm ảnh cậu bé, ai nấy đều phải trầm trồ rằng giống hệt huấn luyện viên Park Hang Seo. Được biết, mẹ bé cũng là một fan của thầy Park.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo được xem là người hùng của bóng đá Việt Nam. Có thể nói thầy Park có lực lượng fan hâm mộ hùng hậu không hề kém những cậu học trò đẹp trai, trẻ tuổi của mình. 

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai có khuôn mặt giống hệt HLV Park, ngay cả biểu cảm cũng có nhiều nét tương đồng. Sau khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, những hình ảnh của bé trai dễ thương này càng thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn. Được biết em bé đáng yêu này có tên Kim Min Ho, 9 tháng tuổi, là con lai Hàn - Việt. Mẹ của bé là chị N.T.H.N (21 tuổi), hiện cả gia đình đang sinh sống tại Hàn Quốc.

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Cậu bé có khuôn mặt và biểu cảm giống HLV Park Hang Seo gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Vì có khuôn mặt giống vị huấn luyện viên nổi tiếng nên mỗi khi N. đăng ảnh con trai lên trang cá nhân đều nhận được rất nhiều bình luận hài hước và lời khen từ mọi người. Mặc dù khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của cư dân mạng nhưng N. cho biết cô rất vui vì con trai được nhiều người yêu thích.

Theo chia sẻ của bà mẹ trẻ trên Helino, bản thân chị cũng là người hâm mộ thầy Park Hang Seo cuồng nhiệt. Khi chị mang thai bé cũng là lúc đội tuyển thi đấu giải AFC. Sau những kỳ tích mà thầy Park cùng các cầu thủ mang lại, chị chính thức gia nhập hội những người yêu bóng đá đặc biệt hâm mộ cuồng nhiệt HLV Park, cực kỳ thích cách biểu cảm của thầy khi chỉ đạo các học trò trên sân.

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Bé là con lai Hàn - Việt hiện đã được 9 tháng tuổi - Ảnh: Internet
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Mẹ của cậu bé là người hâm mộ cuồng nhiệt của huấn luyện viên Park - Ảnh: Internet
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Những bức ảnh của cậu bé hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hiện tại, những hình ảnh của cậu bé đáng yêu này vẫn đang tiếp tục gây bão mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng.

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Từ khóa:   huấn luyện viên Park U22 Việt Nam SEA Games 30

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