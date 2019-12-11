Con trai có khuôn mặt giống HLV Park Hang Seo y đúc, mẹ trẻ tiết lộ điều đặc biệt khi mang thai

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo được xem là người hùng của bóng đá Việt Nam. Có thể nói thầy Park có lực lượng fan hâm mộ hùng hậu không hề kém những cậu học trò đẹp trai, trẻ tuổi của mình.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai có khuôn mặt giống hệt HLV Park, ngay cả biểu cảm cũng có nhiều nét tương đồng. Sau khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, những hình ảnh của bé trai dễ thương này càng thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn. Được biết em bé đáng yêu này có tên Kim Min Ho, 9 tháng tuổi, là con lai Hàn - Việt. Mẹ của bé là chị N.T.H.N (21 tuổi), hiện cả gia đình đang sinh sống tại Hàn Quốc.