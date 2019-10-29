Con gái mua xăng về đốt chết mẹ ở Hà Nam lĩnh án

Xã hội 29/10/2019 20:53

Kẻ tẩm xăng đốt mẹ đẻ vào đầu tháng 5 vừa qua ở Hà Nam đã được đưa ra xét xử với tội danh giết người.

Hôm nay (29/10), TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Loan (SN 1978; ngụ thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội Giết người.

Lê Thị Loan chính là kẻ tẩm xăng đốt mẹ đẻ tử vong từng gây xôn xao dư luận tại Hà Nam hồi tháng 5/2019.

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Bị cáo Lê Thị Loan - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, Loan bị mẹ ruột là bà Trương Thị H. (SN 1952, ngụ cùng địa chỉ) la mắng do không chịu làm ăn. Bực tức trong người, khoảng 22 giờ ngày 1/5/2019, Loan đã đi mua 50.000 đồng tiền xăng mang về nhà.

Khoảng 2 tiếng sau, nhân lúc bà H. đang ngủ say, Loan lẻn vào phòng mẹ ruột.

mang xô nhựa đựng xăng tưới lên giường, khu vực nền nhà, các cánh cửa phòng, bàn ăn... rồi châm lửa đốt.

Thấy phòng vợ bốc cháy, chồng bà H. hô hoán, cùng láng giềng vào dập lửa và đưa bà H. đi cấp cứu. Tuy nhiên sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, bà H. tử vong do suy đa tạng, bỏng nhiệt độ cao trên diện rộng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Loan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 30 phút ngày 2/5, công an đã bắt được Loan khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên xét xử, bị cáo Loan tỏ ra ăn năn hối cải. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, phạm tội có sự chuẩn bị từ trước, nhẫn tâm ra tay với chính mẹ đẻ mình nên cần phải trừng trị thích đáng.

HĐXX TAND tỉnh Hà Nam quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Loan mức án chung thân về tội giết người.

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