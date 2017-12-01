Con dâu 20 tuổi mới sinh 18 ngày bị mẹ chồng đuổi thẳng cổ vì lý do không ngờ khiến hội chị em thương cảm

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ bỉm sữa L.N. (20 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện trớ trêu chính bản thân gặp phải khi sống chung với mẹ chồng trong thời gian ở cữ.

Giai đoạn sau sinh, phần lớn các đôi vợ chồng trẻ phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bà nội, bà ngoại. Để cảm thấy thoải mái trong giai đoạn ở cữ, nhiều mẹ bỉm sữa đã xin về nhà mẹ đẻ trong thời gian cơ thể yếu như con cua lột vỏ này. Một số chị em vì điều kiện gia đình không cho phép nên ở cữ tại nhà chồng. Từ đây, nhiều vấn đề nhạy cảm đã nảy sinh chỉ vì bất đồng quan điểm, cách biệt thế hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu.

Em mới sinh được 18 ngày và ngày hôm qua em bị cả gia đình nhà chồng đuổi mẹ con em đi.

Chuyện không có gì, chỉ là bà bế cháu quấn chăn kĩ quá, em sờ đến con em ướt đẫm lưng áo và mũ, em có nhắc nhở bà. Đến lần sau bà vẫn vậy em lại nhắc bà thì bà bảo em là mày lắm chuyện rồi sinh sự cãi nhau với em. Rồi cô em có sang chơi thì bà bảo luôn câu nhà tao chỉ có thế, tao nuôi 3 đứa con chả đứa nào làm sao, mày ở được thì ở không ở được thì xéo. Thế có khác gì là đuổi cả cô em?

Rồi chồng em thì nghe mẹ, đến sáng nay em sang lấy đồ cho con thì cả nhà nó bảo mày còn cái gì thì mày cầm hết về nhà mày đi. Từ hôm qua đến nay nó không hỏi han con nó như thế nào.

Mẹ đẻ em thì không cho em về đấy nữa. Giờ các mẹ cho em lời khuyên em có nên làm single mom không?

Em mới 20 tuổi".

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận chia sẻ cùng chị N. Quan điểm của các mẹ bỉm sữa chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Nhiều chị em bức xúc trước cách cư xử quá đáng của người mẹ chồng. Hội chị em cho rằng cô con dâu mới 20 tuổi chưa biết cách xử sự khôn khéo thì mẹ chồng nên góp ý nhẹ nhàng. Đằng này lại đuổi thẳng mẹ trẻ mới sinh con chưa tròn tháng về nhà ngoại thì mười phần sai cả mười.

Chị H.N bức xúc: “Con gái là con người ta. Con dâu mới thật con bà bà ơi! Bà mẹ chồng này sai quá sai rồi! Về nhà mẹ đẻ luôn đi em ơi!”.

Một số mẹ bỉm sữa khác cũng kiên quyết khuyên chị N. nên “buông bỏ”, ở vậy nuôi con: "Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chịu khó ở vậy nuôi con chị ạ. Chồng chị vô tâm, nhu nhược khó thay đổi lắm ấy chứ không phải dễ đâu".

Chị H.L. dứt khoát: "Thời đại nào rồi mà phải để con gái phải chịu khổ. Ở nhà với bố mẹ thì như công chúa, lấy chồng mà thành ô sin thì không cần chồng".

"Thôi về luôn đi em ạ. Nhà chồng như vậy em ở sao được. Chị cũng không biết đúng sai nhưng vừa mới sinh con xong mà chồng em đối xử như vậy thì sau em khỏe không biết sẽ còn hành em đến như thế nào nữa", chị L.C. cũng khuyên chị N. về nhà ngoại ở.

Bên cạnh đó, một số mẹ bỉm sữa cho rằng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cách chăm trẻ sơ sinh mà giờ mẹ chồng nàng dâu không nhìn mặt nhau, bà mẹ trẻ còn vội vàng nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân thì quả thực chuyện bé xé ra to.

Cuộc sống hôn nhân đi kèm các mối quan hệ đối nội, đối ngoại sẽ là thử thách rất lớn đối với các đôi vợ chồng trẻ. Không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã vội xẻ nghé tan đàn, con thơ lâm vào cảnh gia đình không trọn vẹn.

Tài khoản P.T góp lời: “Thôi, dù biết là sai nhưng nói khéo cho bà bớt giận đi. Em không may vào nhà mẹ chồng tính bảo thủ, nói ra chỗ sai nhưng không chấp nhận mình sai nên chịu khó. Với chuyện cũng không đáng phải làm to mà”.

“Cứ ở em ơi! Giờ điếc hết. Đợi con lớn tí nữa rồi em đi làm lo được cho con thì hãy tính tiếp”, chị B.V cũng đồng tính việc chị N. nên về lại nhà chồng vì con.

Chị K.H nhẹ nhàng khuyên: "Thôi mẹ nó à, nghĩ thoáng ra vì mình bị đuổi cũng hận lắm nhưng thương nhất chồng ở giữa ý. Mình cứ sống đúng phận thôi còn mình đúng thì kệ bà, mình không nên giải thích nhiều. Rồi đến lúc mọi chuyện cũng sáng tỏ thôi mà".

Tài khoản P.T lại bình luận ngao ngán: “Ở cũng khổ và đi cũng khổ. Thương hai mẹ con!”

Câu chuyện của chị N. vẫn đang là đề tài được các chị em quan tâm bàn tán. Trong vô vàn cách xử lý mà hội chị em đã “hiến kế”, không biết chị N. sẽ xử sự như thế nào để vẹn cả đôi đường trong mối quan hệ nhạy cảm mẹ chồng nàng dâu.