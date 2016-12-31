Cô gái người Hàn Quốc bị giật điện thoại giữa Sài Gòn

Người phụ nữ Hàn Quốc đang ngồi ở trạm chờ xe buýt thì bất ngờ bị một tên cướp chạy xe máy ngang qua giật điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Theo nguồn tin của Phụ nữ Sức khỏe, Công an P.3 (Q.11, TP.HCM) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Yeong Shin Yun (22 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra, truy xét vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 ngày 27.12, chị Yeong Shin Yun đang ngồi trong trạm chờ xe buýt trước Công viên Văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11, TP.HCM) bấm điện thoại thì bị một nam thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều áp sát giật điện thoại hiệu iPhone 6 bỏ chạy.

Đến ngày 28.12, chị Yeong Shin Yun đến công an P.3 trình báo toàn bộ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy xét, làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-nguoi-han-quoc-bi-giat-dien-thoai-giua-sai-gon-173128.html