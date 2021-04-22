Cô gái khóc ngon lành khi xem 'sổ nuôi đại học' của cha mẹ, CĐM ngậm ngùi đồng tình vì thấy mình giống quá giống

Trong lúc dọn nhà, cô gái vô tình nhìn thấy cuốn "sổ nuôi đại học" của mình. Trong đó, ba mẹ cô ghi lại cặn kẽ số tiền đã lo cho cô trong suốt 4 năm đại học lên tới hơn 260 triệu đồng khiến cô ngồi khóc.

Là một phụ huynh ai cũng rất vui mừng và tự hào khi có con đậu vào đại học. Dù nghèo khó, khổ sở đến đâu họ đều có thể "bươn chải" để lo cho con ăn học. Song nếu tính, chi phí mà cha mẹ bỏ ra trong suốt quãng thời gian con cái học đại học đó là không hề nhỏ. Cô gái mang nickname Huyền Trâm đã vô tình xem được cuốn sổ này của ba mẹ lúc dọn nhà - Ảnh: Internet Vài dòng chia sẻ của cô gái có nickname Huyền Trân đã khiến cho cộng đồng mạng "chấn động". Những người đồng cảnh ngộ như cô cũng hơi có chút "nhột" vì chưa làm được gì cho ba mẹ. Bài viết của cô đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Cụ thể cô gái này chia sẻ như sau,"Có bạn nào biết cha mẹ nuôi mình đi học Đại học tốn bao nhiêu tiền không? Nay dọn nhà tự nhiên phát hiện ra ngồi khóc một buổi. Tại ra trường 5 năm rồi, thấy chưa có làm gì được cho cha mẹ mà lâu lâu còn bào thêm" Bên dưới dòng chia sẻ trên là loạt hình ảnh về những trang giấy cũ kỹ, trong một cuốn sổ ba mẹ cô đã cẩn thận ghi lại khoản tiền mà họ đã gửi cho con gái đi học đại học trong suốt 4 năm. Cuốn sổ được đặt tên là "Sổ nuôi đại học". Những hàng chữ, con số được ba mẹ cô ghi lại cẩn thận. Lật mở từng trang, đọc lại từng khoản, cô gái không khỏi rưng rưng nước mắt vì nỗi thẹn khi chưa làm được gì cho ba mẹ.

Ba mẹ của cô gái đã cẩn thận ghi lại khoản tiền họ gửi cho con gái khi học đại học theo như hình ảnh trên, khi con gái học xong năm nhất họ đã phải chi hơn 62 triệu đồng - Ảnh: Internet Ba mẹ cô gái đã đều đặn gửi cho con gái tiền học hàng tháng - Ảnh: Internet Hết năm 3 số tiền họ đã chi cho con thoáng chốc lên đến con số 1 trăm 84 triệu đồng - Ảnh: Internet Sau khi tính kỹ đến hết 4 năm đại học cô con gái đã tiêu hơn 260 triệu - Ảnh: Internet Rất nhiều người đã để lại bình luận tâm sự cùng chủ 'thớt' khi bài viết này được đăng tải. Dưới đây là một số bình luận của họ: "Nghĩ nhiều bạn còn không lo học, thi rớt thì xin tiền học lại thấy xót xa ghê". "Lúc mẹ mất mình dọn dẹp đồ của mẹ thì phát hiện một quyển sổ ghi lại tiền gửi cho bé đi đại học từ năm 1 đến năm 4. Cũng ngồi lật xem rồi bật khóc ngon lành". "Đợt tới kỳ đóng tiền học phí ĐH, mẹ phải bán vàng để trả tiền học cho tui. Cầm 10 triệu trên tay chạy vô toilet khóc quá trời, thấy xót xa với thương mẹ ghê luôn". "Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, cá viên chiên, thậm chí karaoke, thuốc lá và nhiều thứ khác nữa???? Tôi đã từng hối hận vì điều đó. Tuy nhiên kịp tỉnh giấc, quay lại học hành". "Nhiều khi cha mẹ hay giận dữ và la rầy con nhưng đó chỉ là do cha mẹ mong muốn chúng ta nên người. Sự hy sinh của cha mẹ dành cho con bao giờ cũng vậy, lớn lao và âm thầm như câu chuyện này vậy" Hiện bài viết này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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