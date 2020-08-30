Cô gái gặp tai nạn qua đời sau 2 lần hoãn cưới vì Covid: Lời kể đau xót của chồng sắp cưới

Xã hội 30/08/2020 16:08

Sau 2 lần hoãn cưới vì Covid-19, anh V. và chị N. dự định khi nào hết dịch sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Không ngờ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của cô gái trẻ, để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân, bạn bè.

Mới đây, vụ việc cô gái trẻ ở Quảng Nam gặp tai nạn thương tâm sau 2 lần hoãn cưới vì Covid khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Nạn nhân là chị P.T.N. (SN 1996, ngụ thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Hiện gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân tại nhà riêng. 

Theo thông tin đăng tải trên Báo Dân Sinh, anh V.T.V. (chồng sắp cưới của nạn nhân) vẫn chưa thể đối mặt với nỗi đau quá lớn. Túc trực bên linh cữu vợ sắp cưới, khuôn mặt anh V. bần thần, vô hồn, lúc thì lại gục đầu vào tường khóc ngất, người lịm đi.

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Sự ra đi của cô gái trẻ để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân - Ảnh: FB

Chia sẻ với Báo Giao Thông, anh V. cho biết đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 3/2020 nếu không có dịch Covid-19. Đến khi cặp đôi định kết hôn vào ngày 6/8 thì dịch bùng phát trở lại. Anh chị định khi nào hết dịch sẽ xin phép gia đình hai bên nên duyên vợ chồng, không ngờ chuyện đau lòng xảy đến khiến chẳng ai dám tin đó là sự thật. 

Ngày 29/8 vừa qua, anh V. vừa đến nhà máy chuẩn bị làm việc thì nghe tin chị N. bị tai nạn giao thông. Anh V. vội vàng chạy vào viện, đi được nửa đường thì nghe tin vợ sắp cưới đã tử vong. 

Một nhân chứng cho biết nạn nhân bị gãy tay, gãy chân, gãy xương ngực, mất máu, tổn thương bên trong nghiêm trọng nên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

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Anh V. và chị N. hoãn cưới 2 lần vì Covid - Ảnh: FB

Cách đây 3 năm, em trai chị N. cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Mất đi cả con trai lẫn con gái, bố mẹ chị N. gặp cú sốc quá lớn, ai hỏi gì cũng không nói, lúc nào cũng ngồi bần thần bên bàn thờ con. 

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 29/8, tại đường ĐT617 (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến chị P.T.N. tử vong.

Chị N. là công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Núi Thành, gặp nạn trên đường đi xe máy tới công ty làm việc. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Núi Thành điều tra làm rõ.

Quảng Nam: Cô gái trẻ bị tai nạn tử vong, không kịp lên xe hoa sau 2 lần hoãn cưới vì Covid-19

Quảng Nam: Cô gái trẻ bị tai nạn tử vong, không kịp lên xe hoa sau 2 lần hoãn cưới vì Covid-19

Vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái trẻ ở tỉnh Quảng Nam qua đời. Nạn nhân đã chuẩn bị đám cưới 2 lần nhưng đều bị hoãn vì dịch bệnh.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm dịch Covid-19

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