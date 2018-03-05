Cô gái trẻ khỏa thân hoàn toàn, đứng bên một tảng đá to và vô tư tạo dáng trước ống kính.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao trước clip ngắn ghi lại cảnh cô gái đang chụp ảnh khỏa thân tại một hẻm núi do tài khoản Facebook B.T. đăng tải. Được biết, nơi này nằm bên quốc lộ 6, thuộc bản Pó Nhàng, xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Hiện đoạn clip vẫn được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt".

Nơi cô gái chụp ảnh là một quả núi đã bị cào hết lớp mặt nằm bên quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Pó Nhàng, xã Vân Hồ - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong clip, cô gái trẻ khỏa thân hoàn toàn, đứng bên một tảng đá to và vô tư tạo dáng trước ống kính. Có lẽ muốn tạo ra những tác phẩm ưng ý nhất nên thiếu nữ hoàn toàn tập trung vào buổi chụp hình, không hề hay biết có người đang quay lén mình.

Nơi cô gái chụp ảnh khỏa thân bị quay clip và tung lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Được biết, cô gái trong đoạn clip không phải người mẫu chuyên nghiệp. Vì muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ nên mới nhờ bạn mình bấm máy giúp. Cô cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip ngắn nhận được hàng chục ngàn lượt thích và bình luận.

"Cả thợ ảnh và người mẫu đều quá vô ý khi lựa chọn địa điểm giữa thanh thiên bạch nhật, đông người qua lại như thế", N.T. bình luận.

"Đây là bài học đắt giá cho các cô gái trẻ có ý định chụp hình khỏa thân. Không cẩn thận là bị bêu xấu thế này đây", N.A. cho biết.

"Sao mọi người lại chửi bới cô gái nhỉ. Người cần lên án và xử lý là kẻ đã quay lén đoạn clip và tung lên mạng mới đúng", H.T. bày tỏ.

"Không hiểu họ nghĩ gì khi dẫn nhau lên đó chụp ảnh. Ít nhất họ cũng phải tìm chỗ kín đáo hơn chứ", M.Q. bức xúc.

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