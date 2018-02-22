Cô gái cạo trọc đầu để lấy 2 triệu ngày đầu năm: 'Yên tâm có cạo đầu thì em cũng không xấu'

Để lấy được 2 triệu đồng, cô gái đồng ý cho thợ cắt tóc cạo trọc đầu của mình rồi quay clip chia sẻ lên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh thợ cắt tóc cạo trọc đầu một cô gái khiến cư dân mạng xôn xao.

Theo nội dung trong đoạn clip, cô gái chấp nhận lời thách thức của những người xung quanh cạo sạch mái tóc để nhận được số tiền 2 triệu đồng. Trong quá trình cạo đầu, cô gái chẳng những không sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thoải mái và tự tin.

Mặc dù bị cạo trọc, cô gái vẫn tự tin khẳng định: “Yên tâm có cạo đầu thì em cũng không xấu”. Thậm chí cô còn cảm thấy thích thú với diện mạo mới và nói rằng sẽ chụp ảnh đăng Facebook để khoe với mọi người.

Hình ảnh cô gái cạo trọc đầu trong những ngày đầu năm mới gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng việc này hết sức bình thường vì đó là quyền tự do cá nhân. Hơn nữa, việc phụ nữ cạo trọc đầu trên thế giới cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc cạo trọc đầu để đổi lấy 2 triệu là không nên vì không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm mất đi nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

“Không hiểu nổi các bạn trẻ ngày nay đang nghĩ gì, cạo sạch mái tóc chỉ để đổi lấy 2 triệu đồng. Nét duyên dáng truyền thống của phụ nữ Việt Nam bị những người như cô gái này hủy hoại mất rồi”, N.C chỉ trích.

“Mình lại thấy đây là việc hết sức bình thường, dù sao cô gái này cũng lớn rồi, có khả năng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi. Giới trẻ ngày nay sống thoáng hơn xưa rồi, chúng ta mà lên tiếng lại bị trách là lạc hậu”, A.H chia sẻ.

“Việc con gái để đầu trọc ngày nay đâu phải chuyện gì lạ lắm đâu. Trên thế giới, người ta cũng để nhiều rồi. Dù sao đó cũng là cuộc sống riêng của em ấy, mọi người nói cũng chẳng giúp ích được gì”, bình luận của T.M.

Chú rể kéo xe bò rước dâu trong mưa lũ hậu bão số 12 gây sốt mạng xã hội Sáng ngày 5/11, một tài khoản Facebook có tên Hoa Pham đã chia sẻ hình ảnh của một đám cưới diễn ra tại Quảng Nam trong ngày mưa bão khiến nhiều người thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-cao-troc-dau-de-lay-2-trieu-ngay-dau-nam-yen-tam-co-cao-dau-thi-em-cung-khong-xau-272460.html