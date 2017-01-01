Cô gái bị người yêu cũ dùng xăng đốt và những nỗi đau ít ai biết

Người con gái đó tên là Zhou Yan, còn người bạn trai cũ tên là Tao Ruku – con trai của một quan chức chính phủ ở Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy nằm ở phía Đông Trung Quốc. Sau một khoảng thời gian qua lại, Zhou đã đề nghị chia tay với Tao vì không chịu nổi tính cách gia trưởng và bạo lực của anh ta, điều này khiến Tao rất tức giận.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Tao đã dùng xăng chuẩn bị trước đó tưới lên người Zhou và đốt. Khi người nhà phát hiện và đưa cô đến bệnh viện thì lửa đã phá hủy 30% gương mặt và cắt đứt một tai.

Sau đó, gia đình Zhou đã chuyển đi nơi khác để tránh khỏi sự quấy rối của Tao. Nhưng nhờ vào quan hệ của cha mình, Tao đã nhanh chóng tìm được nơi ở mới của Zhou. Sau đó hắn ta đã đánh đập Zhou ngay tại phòng riêng của cô. Người nhà Zhou không hề hay biế t? vi ệc này, vì Tao tự xưng là bạn học cũ của Zhou và mong muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người.

Sau khi xảy ra sự việc, cha mẹ Tao đã đến gặp Zhou đe dọa cắt đứt mọi bồi thường để điều trị của cô trừ khi cô khai báo với cảnh sát rằng đây là một vụ tai nạn.

Nhưng gia đình của Zhou không chấp nhận và quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng. Sau một thời gian điều tra, tòa án đã tuyên phạt Tao 12 năm tù giam và phải bồi thường cho Zhou 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng).

Sau 5 năm kể từ khi vụ việc xảy ra, hiện nay Zhou đã có một cuộc sống ổn định hơn nhưng những tổn thương về tâm lý, thể chất từ cuộc tấn công tàn bạo vẫn ám ảnh cô từ trước tới nay.

Gần đây khi tâm lý ổn định hơn, Zhou đã có thể mạnh dạn chia sẻ những bức ảnh chụp các vết thương của mình lên một trang blog cá nhân nổi tiếng ở Trung Quốc. Những bức ảnh sau khi đăng tải đã nhận được khá nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng, họ gọi cô là “cô gái dũng cảm của Trung Quốc”.

Hiện Zhou vẫn đang được các bác sĩ thăm khám và điều trị tích cực, gương mặt của Zhou có thể phục hồi sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện nay cô và gia đình đang trong quá trình thương lượng với bác sĩ để chờ đợi thời gian phù hợp tiến hành phẫu thuật.