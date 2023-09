Cô gái 9x bị chị dâu mẹ chồng lừa bán sang Trung Quốc với giá 340 triệu đồng

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn cộng thêm việc bố bị bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị, Lương Thị H. đã nghe theo lời dụ dỗ của chị dâu mẹ chồng và bị bán sang Trung Quốc với giá 340 triệu đồng.

Hôm nay (11/3), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái trẻ sau hơn 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nạn nhân là chị Lương Thị H. (SN 1995, trú bản Xết, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp).

Nạn nhân H. trình báo tại cơ quan công an sau hơn 1 năm lưu lạc sang Trung Quốc - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 10/2016 (lúc này H. mới 22 tuổi), do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn cộng thêm việc bố bị bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị, Lương Thị H. đã nghe theo lời dụ dỗ của người phụ nữ tên Duyệt (là chị dâu của mẹ chồng H.) sang Trung Quốc làm thuê với mức lương rất cao nhưng công việc lại khá nhẹ nhàng.

Cuối tháng 10/2016, con trai bà Duyệt là Vi Văn Trường đưa chị H. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sang đến nơi, chị H. mới vỡ lẽ mình bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc chứ không có "việc nhẹ lương cao" nào cả. Khi chị chống đối, em gái Trường là Vi Thị Sáu đe dọa nếu không chịu sẽ bán chị H. vào động mại dâm.

Không còn cách nào khác để thoát thân, Lương Thị H. đành gật đầu đồng ý. Sau đó, Trường và Sáu bán chị H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 9,5 vạn NDT (khoảng 340 triệu đồng).

Đến ngày 4/2/2018, Lương Thị H. được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ chức trẻ em Rồng Xanh, Công an huyện Quỳ Hợp giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã liên hệ và bàn giao nạn nhân về với gia đình, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

