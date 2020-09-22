Cô dâu mặc váy cưới thướt tha ngồi đánh bài, tình cảnh 'đáng thương' của chú rể khiến dân tình cười đau bụng

Xã hội 22/09/2020 10:15

Tình cảnh 'đáng thương' của chú rể khiến ai nấy dở khóc dở cười. Nhiều dân mạng cũng khuyên người chồng trẻ 'kính vợ đắc thọ' để gia đình được yên ấm.

Ngày cưới là sự kiện trọng đại nhất của đời người. Cô gái nào cũng muốn có một đám cưới cổ tích thật đáng nhớ. Thế nhưng "đời không như là mơ", không ít sự cố dở khóc dở cười xảy ra khiến cô dâu chú rể chỉ biết cười trừ. 

Mới đây, một nam thanh niên chia sẻ hình ảnh hài hước về cô dâu mới của mình khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Cụ thể, cô dâu mặc nguyên chiếc váy cưới gọi bàn bè đến đánh bài. Dù chỉ là đánh bài vui thôi nhưng cũng đủ khiến chú rể chạnh lòng. Đã thế anh còn phải ra canh cửa cho vợ yên tâm đánh bài nữa chứ. 

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Chú rể canh cửa cho vợ đánh bài khiến dân tình dở khóc dở cười - Ảnh: Facebook

"Chán quá các ông ạ, không biết ngày cưới của các ông như nào chứ tôi thì hối hận ngay ngày đầu luôn rồi. Hồi trai trẻ cứ mơ mộng ngày cưới mình phải vui lắm, vợ chồng tung hoa rồi trao nhau những nụ hôn đắm đuối trong sự chúc phúc của bạn bè. Nhưng chẳng phải đâu, vợ tôi đây. Ngay ngày cưới vẫn tranh thủ gọi bạn bè lên sát phạt nhau. Phận làm chú rể nhưng vẫn phải nghe lời vợ ra canh cửa, cay thật!", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh. 

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh hài hước nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Tập quen dần đi ông. Lấy vợ xong thứ duy nhất ông bật được là cái công tắc"; "Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"; "Mình là đàn ông phải làm chủ gia đình ông ạ, sợ gì mà không ngồi canh cửa cơ chứ"....

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