Cô bé lớp 4 lỡ thả icon mặt cười vào thông báo của cô giáo liền bị mời dừng học, 'bêu tên' công khai trong nhóm chat của toàn lớp

Hành động gay gắt của cô giáo đang tạo nên tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội, xôn xao một video một giáo viên yêu cầu học trò ra khỏi lớp chỉ vì thả nhầm... 1 icon (biểu tượng cảm xúc). Cụ thể, trong giờ học online môn Tiếng Anh, một cô bé lớp 4 không biết do vô tình hay cố ý đã thả icon (biểu tượng) hình mặt cười vào đoạn tin nhắn nhắc nhở làm bài tập của cô giáo. Ngay sau đó, giáo viên này đã nhắn tin vào group chat chung, ghi rõ tên của cô bé này để nhắc nhở: "Bạn X lớp 4B thả icon mặt cười là ý bạn đang vui mừng đúng không ạ? Vậy bạn có thể dùng học Tiếng Anh nhé".

Sau đó, cô học trò đã nhanh chóng lên tiếng rằng có sự hiểu nhầm ở đây. Đồng thời, phụ huynh của em học trò này lại tỏ ra vô cùng bức xúc khi cô giáo đã "bêu tên" bé gái công khai trong group chat. Cô giáo cho học sinh ngừng học online chỉ vì thả nhầm 1 biểu tượng cảm xúc - Ảnh: Chụp màn hình Người phụ huynh của em học sinh đã thẳng thắn nhắn tin lại cho giáo viên rằng: "Không biết icon mặt cười thể hiện điều gì mà cô giáo kêu con bé nghỉ học. Mới lớp 4, 10 tuổi việc sử dụng điện thoại chép bài trên Zalo thì rất dễ ấn nhầm vào thả cảm xúc. Một cô giáo thích nói gì thì nói sao?".

Sau khi đoạn clip đăng tải, bên dưới đoạn video chia sẻ, nhiều cha mẹ cũng cho rằng nữ giáo viên đang bị nghiêm trọng hóa vấn đề và có cách xử lý không khéo léo. Rất nhiều trường hợp đã thả nhầm icon khi đọc tin nhắn. Bản thân việc thả hình mặt cười cũng không phải điều gì quá nghiêm trọng. Phụ huynh bức xúc nhắn tin lại với giáo viên - Ảnh: Chụp màn hình Được biết sau vụ việc trên, gia đình đã nhắn tin riêng với giáo viên nhưng không được hồi đáp. Bên cạnh đó, gia đình em học sinh cũng gọi 3 cuộc điện thoại thì 1 cú tắt ngang và 2 lần từ chối. Sau đó, nữ giáo viên đã nhắn tin trong group chat chung, giải thích rằng việc mình làm như vậy chỉ vì muốn nhắc nhở học sinh không cầm điện thoại nghịch lung tung. Cô giáo nhắn lại: "Phụ huynh bình tĩnh nghe cô nói. Cô chỉ nhắn tin nói cho cháu hiểu và để sau này không điện thoại nhắn tin lung tung. Phụ huynh có buồn khi mà một người giáo viên như cô rất nhiệt tình hướng dẫn học sinh như vậy mà lại nỡ lòng nào đưa cô ra để bình luận, trong khi cô hoàn toàn tâm huyết với học sinh". Cô giáo giải thích việc nhắn trong group chat chỉ với mong muốn để em học sinh không dùng điện thoại linh tinh - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, cô giáo này đã xóa tin nhắn"bêu tên" trước đó, đồng thời xin lỗi học sinh trong group chat chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-be-lop-4-lo-tha-icon-mat-cuoi-vao-thong-bao-cua-co-giao-lien-bi-moi-dung-hoc-beu-ten-cong-khai-trong-nhom-chat-cua-toan-lop-427677.html