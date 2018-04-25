Muốn khởi nghiệp thành bạn phải là những người dám chơi, dám chịu, có sự quyết tâm trong kinh doanh. Bạn muốn dùng số tiền 50 triệu tiền tiết kiệm để bắt đầu công việc kinh doanh. Nhưng bạn đang băn khoăn không biết có 50 triệu nên đầu tư vào đâu hoặc dùng số vốn này bắt đầu khởi nghiệp như thế nào. Cách làm gì khi có 50 triệu để khởi nghiệp cũng là một trong số những câu hỏi mà khá nhiều bạn trẻ trăn trở.
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Với số vốn 50 triệu, bạn có thể tìm những mối làm ăn nhỏ. Sau đây là 4 ý tưởng bạn có thể tham khảo để bắt đầu kinh doanh thu lợi nhuận.
1. Mở một tiệm photocopy
Với số vốn 50 triệu, bạn có thể dễ dàng mở một cửa hàng photocopy và các dịch vụ in ấn, đánh máy văn bản.
Chi phí để mở tiệm photocopy gồm:
- Máy photo: 20.000.000 vnđ
- Máy in màu và máy in lazer: 5.000.000 vnđ
- Máy vi tính: 7.000.000 vnđ
- Biến phí: 2.000.000 vnđ
Lựa chọn địa điểm là yếu tố rất quan trọng để bạn có thể dễ dàng thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Bạn nên chọn những địa điểm thuận lợi nhất như xung quanh các trường học, các khu tập trung nhiều học sinh để mở quán photocopy. Tùy thuộc vào vị trí của quán mà chi phí thuê cũng khác nhau. Nếu xa những khu trên thì giá sẽ chỉ rơi vào khoảng 5-10 triệu đồng. Còn nếu ở gần trường học thì giá khoảng 10-20 triệu đồng.
2. Kinh doanh cửa hàng hoa tươi
Bạn đang đau đầu vì không biết có 50 triệu nên kinh doanh gì thì có thể kinh doanh hoa tươi. Nếu bạn khéo tay và có năng khiếu cắm hoa thì không quá khó để thành công với việc kinh doanh hoa tươi. Tuy nhiên, bạn nên biết trước đây là việc khá nặng nhọc. Lí do bởi nếu muốn có hoa đẹp, rẻ thì bạn phải dậy sớm để ra chợ hoa chọn hoa tươi. Sau đó, chở hoa và làm sạch, tỉa lá, cành…
Chi phí để mở cửa hàng hoa tươi gồm:
- Vốn để nhập hoa: khoảng 20 triệu đến 25 triệu
- Thuê mặt bằng: khoảng 5 triệu đến 10 triệu
- Đồ trang trí và vật liệu để chăm sóc và trang trí hoa khoảng 10 triệu.
- Số tiền để phục vụ những công việc hàng ngày khoảng 3 triệu.
Bạn có thể thu được mức lợi nhuận rất lớn từ việc bán hoa, thậm chí lên đến 100-200%. Hãy chọn vị trí kinh doanh hoa tươi là ở các ngã tư đường, gần chợ hoặc gần những tòa nhà văn phòng đẻ buôn buốn thuận lợi nhất nhé!
3. Mở cửa hàng bán đồ ăn vặt
Có 50 triệu nên làm gì? Sao bạn không thử mở một cửa hàng đồ ăn vặt. Hiện nay, bán đồ ăn online là khá phổ biến. Kèm theo mở cửa hàng đồ ăn vặt, bạn nên kết hợp với kinh doanh qua mạng để đạt lợi nhuận tối đa.
Bạn nên chọn riêng một mặt hàng sở trường, độc đáo nào để thu hút khách đến thử. Sau đây là những chi phí cần thiết để mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn vặt:
- Thuê cửa hàng: Giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng cho một cửa hàng có diện tích khoảng 30m2.
- Nhập nguyên liệu, sản phẩm để chế biến: 10 triệu
- Trang trí, làm biển quán: 3 triệu
- Quảng cáo, review cửa hàng: 10 triệu
- Lưu động thuê nhân viên: 10 triệu.
Để mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn vặt, bạn nên chọn địa điểm đó là khu vực gần trường học, hoặc những khu vực đông dân cư.
Nếu muốn mở rộng thì trường kinh doanh online, bạn có thể kết hợp với những trang đặt món, đặt bàn online như Delivery Now, Jamja, Table Now.
4. Đầu tư vàng, đầu tư cổ phiếu
Một gợi ý hay cho bạn khi muốn biết có 50 triệu nên đầu tư gì đó là đầu tư vào vàng!
Đây là một hình thức đầu tư chuyên nghiệp. Đầu tư vàng ở thị trường Việt Nam đang có rất nhiều biến động. Do đó, để có thể đầu tư một cách chính xác nhất, bạn hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Cần phải biết xem xét tình hình rồi mới đưa ra kết định cuối cùng.
Hoặc bạn có thể đầu tư sang cổ phiếu.Đây là hình thức đầu tư mạo hiểm hơn. Lý do bởi cổ phiếu tại thị trường Việt Nam xu hướng phát triển chưa nhanh và đầy biến động.
Trên đây là những chia sẻ tổng hợp được từ kinh nghiệm kinh doanh thực tế của những người thành công. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tìm ra được cách làm gì với số vốn 50 triệu trong tay, cũng như nắm được có 50 triệu nên đầu tư vào đâu giúp thu lời nhanh chóng và bền vững nhất.
Chúc bạn thành công!