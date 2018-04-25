Có 50 triệu nên đầu tư vào đâu?

Với số vốn 50 triệu , bạn có thể dễ dàng mở một cửa hàng photocopy và các dịch vụ in ấn, đánh máy văn bản.

Với số vốn 50 triệu, bạn có thể tìm những mối làm ăn nhỏ. Sau đây là 4 ý tưởng bạn có thể tham khảo để bắt đầu kinh doanh thu lợi nhuận.

Lựa chọn địa điểm là yếu tố rất quan trọng để bạn có thể dễ dàng thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Bạn nên chọn những địa điểm thuận lợi nhất như xung quanh các trường học, các khu tập trung nhiều học sinh để mở quán photocopy. Tùy thuộc vào vị trí của quán mà chi phí thuê cũng khác nhau. Nếu xa những khu trên thì giá sẽ chỉ rơi vào khoảng 5-10 triệu đồng. Còn nếu ở gần trường học thì giá khoảng 10-20 triệu đồng.

2. Kinh doanh cửa hàng hoa tươi

Kinh doanh cửa hàng hoa tươi - Ảnh: Internet

Bạn đang đau đầu vì không biết có 50 triệu nên kinh doanh gì thì có thể kinh doanh hoa tươi. Nếu bạn khéo tay và có năng khiếu cắm hoa thì không quá khó để thành công với việc kinh doanh hoa tươi. Tuy nhiên, bạn nên biết trước đây là việc khá nặng nhọc. Lí do bởi nếu muốn có hoa đẹp, rẻ thì bạn phải dậy sớm để ra chợ hoa chọn hoa tươi. Sau đó, chở hoa và làm sạch, tỉa lá, cành…

Mở shop kinh doanh cửa hàng hoa tươi bỏ ít vốn nhưng mang lại lợi nhuận cao - Ảnh: Internet

Chi phí để mở cửa hàng hoa tươi gồm:

Vốn để nhập hoa: khoảng 20 triệu đến 25 triệu

Thuê mặt bằng: khoảng 5 triệu đến 10 triệu

Đồ trang trí và vật liệu để chăm sóc và trang trí hoa khoảng 10 triệu.

Số tiền để phục vụ những công việc hàng ngày khoảng 3 triệu.

Bạn có thể thu được mức lợi nhuận rất lớn từ việc bán hoa, thậm chí lên đến 100-200%. Hãy chọn vị trí kinh doanh hoa tươi là ở các ngã tư đường, gần chợ hoặc gần những tòa nhà văn phòng đẻ buôn buốn thuận lợi nhất nhé!

3. Mở cửa hàng bán đồ ăn vặt

Có 50 triệu nên làm gì? Sao bạn không thử mở một cửa hàng đồ ăn vặt. Hiện nay, bán đồ ăn online là khá phổ biến. Kèm theo mở cửa hàng đồ ăn vặt, bạn nên kết hợp với kinh doanh qua mạng để đạt lợi nhuận tối đa.

Mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt khi có ít vốn -Ảnh: Internet

Bạn nên chọn riêng một mặt hàng sở trường, độc đáo nào để thu hút khách đến thử. Sau đây là những chi phí cần thiết để mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn vặt:

Thuê cửa hàng: Giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng cho một cửa hàng có diện tích khoảng 30m2.

Nhập nguyên liệu, sản phẩm để chế biến: 10 triệu

Trang trí, làm biển quán: 3 triệu

Quảng cáo, review cửa hàng: 10 triệu

Lưu động thuê nhân viên: 10 triệu.

Để mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn vặt, bạn nên chọn địa điểm đó là khu vực gần trường học, hoặc những khu vực đông dân cư.

Kết hợp mở cửa hàng đồ ăn vặt và kinh doanh qua mạng để mở rộng thị trường - Ảnh: Internet

Nếu muốn mở rộng thì trường kinh doanh online, bạn có thể kết hợp với những trang đặt món, đặt bàn online như Delivery Now, Jamja, Table Now.

4. Đầu tư vàng, đầu tư cổ phiếu

Một gợi ý hay cho bạn khi muốn biết có 50 triệu nên đầu tư gì đó là đầu tư vào vàng!

Đầu tư vàng là hình thức đầu tư chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Đây là một hình thức đầu tư chuyên nghiệp. Đầu tư vàng ở thị trường Việt Nam đang có rất nhiều biến động. Do đó, để có thể đầu tư một cách chính xác nhất, bạn hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Cần phải biết xem xét tình hình rồi mới đưa ra kết định cuối cùng.

Hoặc bạn có thể đầu tư sang cổ phiếu.Đây là hình thức đầu tư mạo hiểm hơn. Lý do bởi cổ phiếu tại thị trường Việt Nam xu hướng phát triển chưa nhanh và đầy biến động.

Lựa chọn đầu tư cổ phiếu khá mạo hiểm -Ảnh: Internet

Trên đây là những chia sẻ tổng hợp được từ kinh nghiệm kinh doanh thực tế của những người thành công. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tìm ra được cách làm gì với số vốn 50 triệu trong tay, cũng như nắm được có 50 triệu nên đầu tư vào đâu giúp thu lời nhanh chóng và bền vững nhất.

Chúc bạn thành công!