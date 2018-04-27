Có 30 triệu nên làm gì?

Xã hội 27/04/2018 16:03

Có 30 triệu nên làm gì? là bài toán kinh doanh khó cho mọi người. Trong thời điểm hiện nay, lập nghiệp là không có giới hạn và không có điểm dừng. Bạn cần biết cách phân chia vốn cho hợp lý và lựa chọn hướng đi đúng. Trong bài chia sẻ hôm nay, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ hướng dẫn các bạn tìm ý tưởng sinh lời với 30 triệu. Cùng theo dõi ngay nhé!

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Khi có vốn 30 triệu bạn cần phân chia vốn hợp lý và chọn hướng đi đúng đắn

-Ảnh: Internet

 Có thể kể đến một số ý tưởng để lập nghiệp thành công khi có số vốn 30 triệu được “mách nước”  từ người có kinh nghiệm “chiến đấu” thực tế trên thương trường như sau:

1. Mở cửa hàng kinh doanh trang sức

Để kinh doanh trang sức không hề khó. Chủ cửa hàng chỉ cần bỏ ra số vốn khoảng 30 triệu đồng cộng với một chút năng khiếu thẩm mĩ và đôi bàn tay khéo léo.

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Trang sức thời trang đang được giới trẻ yêu thích -Ảnh: Internet

Hiện nay, ngoài trang sức vàng, bạc truyền thống, các trang sức thời trang được làm từ hạt đá, cườm, gỗ...  với đặc tính model, rẻ tiền và dễ phối đồ đang được giới trẻ rất yêu thích sử dụng.

Vì đây là mặt hàng xa xỉ nên không phù hợp với khu dân cư lao động hay dân bình dân.  Khi chọn địa điểm kinh doanh bạn nên chọn khu vực có nhiều nhân viên văn phòng. Bạn cũng có thể đầu tư thuê mặt bằng tại siêu thị, trung tâm thương mại.  Hoặc thuê mặt bằng chừng 25 - 35m2 với phí từ 3-5 triệu đồng/tháng trên một con đường vừa phải.  Chi phí trang trí cửa hàng bạn sẽ bỏ ra trong tầm khoảng 6 triệu đồng (bao gồm cả tủ kính).

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Mở cửa hàng kinh doanh trang sức khi có ít vốn -Ảnh : Internet

Những việc bạn cần làm:

  • Mua một số cổ nhựa mẫu dùng để đeo trang sức. Bạn có thể đến các cửa hàng bán ma-nơ-canh ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) để mua.
  • Để đỡ phải đầu tư đóng nhiều tủ kính bạn có thể dùng thêm các tấm màn tăm tre để treo trang sức vừa đẹp, giá lại rẻ.
  • Nếu muốn kinh doanh trang sức đã được làm sẵn thì  bạn có thể  tìm hàng tại chợ Kim Biên (Q.5) & Bình Tây (Q.6).
  • Tuy nhiên, các sản phẩm đại trà, bày bán hàng loạt trên thị trường thường không thu hút  khách hàng thời trang. Do đó, bạn nên mua nguyên liệu sau đó về tự thiết kế sản phẩm trang sức “không đụng hàng”.

Chỉ cần vài triệu đồng, bạn đã có thể mua về nhiều nguyên nguyên liệu lạ và vận dụng óc thẩm mĩ và khéo léo để cho ra sản phẩm.

Mức lãi thông thường của một món đồ trang sức thời trang là 100% hoặc hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có thể thu được lợi nhuận cao.

2. Kinh doanh cửa hàng hoa tươi

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Kinh doanh cửa hàng hoa tươi -Ảnh: Internet

Để kinh doanh cửa hàng hoa tươi thành công, bạn nên chọn mặt bằng tại các địa điểm đông người qua lại như gần chợ, các ngã tư đường, cao ốc văn phòng...

Không cần chọn mặt bằng kinh doanh hoa lớn, chỉ cần khoảng 30m2. Để kinh doanh thành công, bạn cần có  tay nghề. Để rèn luyện tay nghề của mình, bạn có thể học qua các lớp cắm hoa. Tuy nhiên, bạn phải hình dung trước kinh doanh hoa tươi là nghề khá nặng nhọc.

 Cụ thể:

  • Bạn phải ra chợ sỉ từ 3-4 giờ sáng để mua được hoa đẹp và rẻ. Có 3 nơi cung cấp hoa sỉ tại TP.HCM có thể kể đến là Hồ Thị Kỷ (Lý Thái Tổ, Q.10); Đầm Sen (Lãnh Binh Thăng, Q.11) và Hậu Giang (Hậu Giang, Q.6).
  • Sau khi chuyên chở hoa về, bạn sẽ tiếp tục với công đoạn  làm sạch hoa gồm cắt gai (hoa hồng), tỉa lá, cành... 
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Kinh doanh hoa tươi mang lại lợi nhuận cao -Ảnh: Internet

Số tiền dự trù để kinh doanh tiệm hoa gồm:

  • Vốn đầu tư: khoảng 20 triệu đồng gồm  tiền thuê mặt bằng, mua đồ trang trí và một số vật liệu cần thiết...
  • Vốn lưu động: cần 3 - 4 triệu đồng.

Thông thường, mức lời của một giỏ hoa tươi từ 100 - 200%.

Để làm tăng giá trị giỏ hoa lên đến vài trăm phần trăm, bạn hãy khéo léo trang trí cầu kỳ, bắt mắt hơn bằng cách phun màu, gắn cả hạt đá, hạt bẹc (ngọc trai giả) trên mỗi đoá hoa...

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Công việc kinh doanh hoa không những mang đến cho bạn lợi nhuận mà còn hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui.

- Ảnh: Internet

3. Mở cửa hàng quà lưu niệm

Kinh doanh quà lưu niệm là ngành hàng đang được đánh giá là ngành rất tiềm năng. Quà lưu niệm được xem là món ăn tinh thần được quan tâm. Do đó, có khá nhiều cửa hàng quà lưu niệm (gift shop) mới ra đời...

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Quà lưu niệm được xem là món ăn tinh thần được quan tâm -Ảnh: Internet

Bạn phải chịu khó đi “săn” hàng “độc” để tạo phong cách riêng cho shop. Nguồn hàng thì bạn có thể lấy hàng Trung Quốc ở chợ Kim Biên & Bình Tây. Hoặc bạn có thể kinh doanh theo hướng  chọn một sản phẩm nào đó để tập trung chuyên sâu như bán đèn, bút gỗ...

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Mở cửa hàng bán đồ lưu niệm -Ảnh: Internet

Chọn quà lưu niệm qua mạng là giải pháp tiết kiệm thời gian được những người làm việc bận rộn quan tâm. Bạn nên xây dựng một trang web và chụp hình sản phẩm, post  hình và kèm giá và tính năng sản phẩm  lên web để chào hàng. Hàng lưu niệm thông thường có mức lãi từ 30 - 70%.

Muốn kinh doanh thành công khi có số vốn ít ỏi 30 triệu không hề khó. Bạn hãy chọn ngành nghề thật sự yêu thích. Có niềm đam mê thì bạn sẽ có thể làm việc đến nơi đến chốn. Trên đây là một số gợi ý  giúp bạn có thêm thông tin cho thắc mắc Có 30 triệu nên làm gì?

Hãy mạnh dạn tìm hướng khởi nghiệp thành công nhé!

 

 

 

 

Có 200 triệu nên kinh doanh gì?

Có 200 triệu nên kinh doanh gì?

Không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng, không tốn công sức và tiền bạc mà thành công cả. Khi có trong tay một số vốn không quá lớn nhiều người thấy phân vân không biết nên làm gì. Chẳng hạn, có 200 triệu nên kinh doanh gì? Cùng Phụ Nữ và Gia Đình tìm hiểu để có lựa chọn chính xác nhé!

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