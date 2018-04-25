Có 10 triệu nên làm gì để sinh lời trong thời đại ngày nay?

Xã hội 25/04/2018 22:09

Trong thời kì thị trường ngày càng bão hòa và đồng tiền ngày càng xuống giá, chắc chắn không ít người đang phân vân với câu hỏi: “Có 10 triệu nên làm gì?”. Khởi nghiệp với số vốn 10 triệu có vẻ không dễ dàng chút nào cả. Có khoảng 10 triệu thì làm gì để sinh lời? Nếu bạn còn đang phân vân thì hãy xem ngay những gợi ý dưới đây nhé!

1. Kinh doanh đồ trang sức handmade

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Kinh doanh đồ trang sức handmade khi có số vốn nhỏ -Ảnh: Internet

Một gợi ý hay khi bạn đang muốn biết Có khoảng 10 triệu nên kinh doanh gì? đó là kinh doanh đồ trang sức handmade.

Với số vốn 10 triệu bạn có thể kinh doanh một số mặt hàng mà bạn yêu thích chẳng hạn như đồ trang sức handmade, bạn có thể phát triển mô hình kinh doanh tại nhà và bán online chẳng hạn.

Bạn cũng cần đặt tên cho thương hiệu của mình, chế ra các món hàng mẫu, chuẩn bị những bức ảnh về sản phẩm để bắt đầu công việc quảng bá thương hiệu.

Có 10 triệu nên làm gì để sinh lời trong thời đại ngày nay? - Ảnh 2
Bán đồ handmade khi có số vốn nhỏ -Ảnh: Internet

Thông thường, những người kinh doanh các sản phẩm trang sức thường, đồ handmade thường mở các gian hàng bán lẻ tại các hội chợ để quảng bá sản phẩm. Bạn có thể thử liên kết với các phòng trưng bày nghệ thuật địa phương hay các cửa hàng thời trang.

2. Bán đồ ăn vặt

10 triệu là số tiền rất nhỏ để có thể sinh lời cao mỗi tháng.  Với thắc mắc Làm gì vốn số 10 triệu bây giờ? thì phương án kinh doanh rất phù hợp. Nhưng bạn sẽ làm gì với số vốn 10 triệu? Nên kinh doanh gì bây giờ để phù hợp với túi tiền?

Có 10 triệu nên làm gì để sinh lời trong thời đại ngày nay? - Ảnh 3
Bán đồ ăn vặt là một ý tưởng hay khi có ít vốn -Ảnh: Internet

Nếu bạn là một người trẻ trung, năng động thì việc kinh doanh các mặt hàng đang sốt theo giới trẻ là việc quá dễ dàng. Bán đồ ăn vặt cũng là một lợi thế đấy nhé!

Các bạn trẻ gần như rất ngẫu hứng với đồ ăn vặt, thậm chí có khi đang làm cũng muốn ăn, đang chơi cũng muốn ăn. Tuy nhiên họ không có thói quen đi mua tận nơi. Do đó, hiện nay hình thứa đặt mua trên  facebook, zalo, instagram, website để được giao hàng tận nơi rất được chuộng.

Nếu có khả năng nấu nướng thì bạn có thể cùng nhau phối hợp để kinh doanh đồ ăn vặt online.

Bạn hoàn toàn có thể làm đồ ăn vặt ngay tại nhà mình và không phải đau đầu lo nghĩ vốn cho việc thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng khi bán hàng online.

 Vì thế, nếu bạn đang có vốn 10 triệu đồng trong tay mà chưa biết kinh doanh gì thì có thể thử sức với ý tưởng bán đồ ăn vặt online.

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Rất nhiều người đã thành công với bán đồ ăn vặt -Ảnh: Internet

3. Buôn bán thời trang online

Có khoảng 10 triệu nên làm gì? Câu trả lời là bạn có thể buôn bán thời trang online. Đây cũng là lựa chọn thú vị đang được giới trẻ ưa chuộng.

Có 10 triệu nên làm gì để sinh lời trong thời đại ngày nay? - Ảnh 5
Bán hàng online là lựa chọn thú vị đang được giới trẻ ưa chuộng -Ảnh: Internet

Các bạn trẻ rất yêu thích bán giày dép, bán quần áo online vì hình thức này cần vốn ít mà thu lời nhanh. Đồng thời có thể giúp thỏa niềm đam mê thời trang của mình.

Có nhiều hình thức kinh doanh thời trang cho bạn chọn gồm thời trang giá rẻ, thời trang công sở hoặc thời trang cao cấp.

  • Với số vốn 10 triệu đồng, bạn có thể mua hàng thời trang giá rẻ khoảng 100 - 300 nghìn đồng có sẵn về bán. Đây là hình thức không quá kén khách hàng.
  • Với thời trang cao cấp trong số vốn 10 triệu đồng, bạn có thể bán hàng order.
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Buôn bán online là hình thức kinh doanh tiện lợi, không cần nhiều vốn, nhanh sinh lời

-Ảnh: Internet

Những gì bạn cần làm là đăng ảnh và mô tả của sản phẩm lên Facebook, diễn đàn và website bán hàng để khách hàng đặt cọc. Khi đã có bằng sẵn nguồn hàng, bạn lấy hàng về rồi giao cho khách.

Ngoài ra, bạn có thể kinh doanh nhỏ lẻ để phát triển thêm mỗi ngày, rồi tích cóp dần dần để có được một số vốn lớn. Khi đó bạn có thể đầu tư vào nhà đất, hoặc chứng khoán rồi đấy!

Có 10 triệu nên làm gì để sinh lời trong thời đại ngày nay? - Ảnh 7
Kinh doanh nhỏ lẻ để tích cóp vốn và đầu tư lớn hơn- Ảnh: Internet

Không quá khó để  biết được có 10 triệu thì nên làm gì phải không nào! Khi khởi nghiệp chỉ với 10 triệu đồng bạn phải chọn đúng phương hướng đi nhé. Vậy là Phụ Nữ và Gia Đình đã giúp bạn lựa chọn những hướng kinh doanh theo những gì mình thích khi có 10 triệu đồng rồi nhé!  

Hi vọng bạn đã có đáp án chính xác cho riêng mình và biết được Có 10 triệu nên làm gì?

Chúc bạn thành công!

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