Có 1 tỷ nên làm gì để thu lợi nhuận cao và an toàn?

Xã hội 27/04/2018 16:03

Sau một thời gian dài tiết kiệm, bạn muốn làm thế nào để tiền sinh ra tiền. Quả thật, đây không phải là điều dễ dàng. Bạn đang đang phân vân “Có 1 tỷ nên làm gì để thu lợi nhuận cao?” “Có 1 tỷ nên đầu tư gì để sinh lời?”, “Có 1 tỷ kinh doanh gì là an toàn nhất?” Đây có lẽ là những câu hỏi khiến nhiều gia đình và cả các bạn trẻ đang muốn làm giàu phải nhức đầu.

Năm 2018 có nhiều biến động, rủi ro lớn. Vậy, nếu có 1 tỷ bạn sẽ kinh doanh gì để đảm bảo yếu tố an toàn?

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Có 1 tỷ nên kinh doanh sao cho sinh lời mà đảm bảo yếu tố an toàn - Ảnh: Internet

Hiện tại, chúng ta có thể kể đến 5 kênh để đầu tư gồm: Vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản và gửi ngân hàng. Tuy nhiên, đầu tư vào vàng, ngoại tệ theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế là khá nguy hiểm và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, việc đầu tư chứng khoán là cuộc chơi của những người chuyên nghiệp nên không phải ai cũng thành công được.

1. Đầu tư bất động sản

Nếu bạn đang muốn biết có 1 tỷ nên làm gì 2018 thì đầu tư bất động sản “một vốn bốn lời”  là giải pháp tốt.

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Đầu tư bất động sản là giải pháp tốt -Ảnh: Internet

Đây là kênh đầu tư khá gần gũi và an toàn. Chỉ cần đầu tư 1 tỷ, cuối năm bạn đã có thể thu về thêm đến vài trăm triệu đồng. Để thành công với kênh này, bạn phải là một nhà đầu tư lớn, sẵn sàng mạo hiểm và am hiểu tường tận về thị trường bất động sản.

Đầu tư mua căn hộ trong tầm 1-2 tỷ để cho thuê là giải pháp rất hợp lý. Nếu muốn tránh rủi ro thì bạn nên chọn những căn hộ đã hoàn thiện, mai này có thể mang đi cho người khác thuê. Để đảm bảo sinh lời bạn cần chon những căn hộ có chủ đầu tư tốt, vị trí thuận tiện, an ninh. 

Có 1 tỷ nên làm gì để thu lợi nhuận cao và an toàn? - Ảnh 3
Nên cẩn trọng trước những cạm bẫy rủi ro của thị trường bât động sản -Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì nên cẩn trọng vì thị trường bất động sản có nhiều cơ hội nhưng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy rủi ro.

2. Gửi tiết kiệm ngân hàng

Nếu có 1 tỷ trong tay bạn sẽ làm gì? Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, có 1 tỷ nên đầu tư vào việc gì an toàn, không bị rủi ro mất vốn đó là gửi tiết kiệm ngân hàng.  Với lãi suất phổ biến ở mức 7 -8%/năm, tức là với 1 tỷ đồng bạn sẽ lấy được số tiền lãi là 70-80 triệu đồng sau một năm.

Có 1 tỷ nên làm gì để thu lợi nhuận cao và an toàn? - Ảnh 4
Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư an toàn, không mất vốn -Ảnh: Internet

 “Có tiền dư là gửi ngân hàng” là tâm lý đã  xem như lệ quen của nhiều người. Hiện nay, có nhiều người chọn cách đầu tư gửi tiền tiết kiệm để hưởng lãi suất rồi bắt đầu tính toán tìm hướng đầu tư lớn.

Tuy nhiên gửi tiết kiệm ngân hàng cũng có nhiều khuyết điểm như lãi suất không ổn định vì phụ thuộc vào tình hình kinh tế của thị trường cả trong nước và quốc tế. Do lạm phát mà số tiền lãi này sẽ dần mất giá trị.

Có 1 tỷ nên làm gì để thu lợi nhuận cao và an toàn? - Ảnh 5
Gửi tiết kiệm ngân hàng có khuyết điểm lãi suất không ổn định -Ảnh: Internet

Tóm lại, có 1 tỷ nên làm gì an toàn đó là bạn nên làm những gì bản thân cảm thấy có thế mạnh. Để giảm được rủi ro không đáng có, bạn cần nắm chắc về lĩnh vực mình đầu tư cần làm gì và không nên làm gì.

Chúc bạn thành công!

 

 

 

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