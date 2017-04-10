Clip: Nữ sinh bị nhóm bạn học bắt quỳ gối xin lỗi trong nhà vệ sinh

Trong đoạn clip, có thể thấy một nữ sinh khoảng 13, 14 tuổi bị một nhóm bạn bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh và liên tục đánh vào đầu cô bé.

Theo thông tin được đăng tải trên Chinanews, sự t? vi ệc trên đã xảy ra vào hồi 18 tháng 1. Tuy nhiên mới đây đoạn clip lại xuất hiện và gây bão cộng đồng mạng một lần nữa.

Được biết, sự việc xảy ra tại một trường học ở Chu Ninh, Trung Quốc. Nữ sinh bị bắt quỳ gối tên là Wangmou, đang học lớp 8. Còn cô gái tổ chức đánh Wangmou là Peng Moumou 13 tuổi, bạn học cùng trường với nạn nhân. Các bạn học của hai cô bé cho biết, trước đây hai người chơi rất thân với nhau. Nhưng sau khi Wangmou được chọn làm nữ chính thay Peng Moumou trong một vở kịch của trường, mối quan hệ của hai người đã thay đổi.

Vào ngày xảy ra sự việc, Peng Moumou cùng vài nữ sinh khác kéo Wangmou vào nhà vệ sinh. Tại đây, cô bé bị bắt phải quỳ gối để Peng Moumou và 2 người khác tát vào mặt. Trong khi đó, các cô gái còn lại dùng điện thoại quay phim để đăng tải trên các trang mạng xã hội. Không chỉ vậy, Peng Moumou còn bắt bạn mình phải dập đầu xin lỗi mới chịu tha cho cô bé.

Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường và cảnh sát đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Hiệu trưởng trường trung học Chu Ninh – nơi các nữ sinh theo học cho biết: “Chúng tôi đã báo cảnh sát để họ giải quyết, các em học sinh liên quan đã được đưa về đồn thẩm vấn. Ngày chuyện này xảy ra, trường đang tổ chức một kỳ thi để chuẩn bị nghỉ đông. Bên cạnh đó, nữ sinh này bị đánh trong nhà vệ sinh nữ nên các giáo viên không thể kiểm soát được”.

Ngay đêm đó, cha mẹ Peng Moumou đã tìm đến nhà và xin lỗi cha mẹ Wangmou. Nhờ vậy mà sự việc đã được giải quyết một cách êm đẹp.

Hậu quả của bạo lực học đường

Khi bạo lực học đường xuất hiện ngày càng nhiều, nó không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xã hội, mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý, nhân cách của các học sinh.

Đối với nạn nhân, bạo lực học đường sẽ khiến thể chất tinh thần của các em bị tổn thương. Tình trạng nặng, nhẹ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ của hành vi bạo lực mà các em phải gánh chịu. Sau khi trải qua sự việc, nạn nhân thường xuyên có tâm lý hoang mang, sợ hãi đối với những người xung quanh.

Khi một người thường xuyên sử dụng bạo lực với người khác, lâu dần sẽ dẫn khiến nhân cách bị ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những mầm mống dẫn đến các tệ nạn xã hội.

Nguồn: Chinanews