Clip: Người đàn ông liên tục ‘tung cước’ đạp vào đầu cậu bé 7 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ

Xã hội 22/01/2017 11:34

Hình ảnh một người đàn ông to lớn, liên tục đạp vào đầu cậu bé bảy tuổi được quay lại trong camera an ninh của một tòa nhà được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ, theo The Sun.

Cách đây không lâu, một đọa clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một đứa trẻ vì nghĩ cậu bé bắt nạt con mình lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip được đăng tải, ban đầu có ba đứa trẻ chơi chung với nhau ở phía hành lang của một khu chung cư. Sau đó, một đứa trẻ trong đó bật khóc, khiến hai cậu bé còn lại hoảng sợ. Ngay lúc này, phía trên cầu thang xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông to lớn lao nhanh về phía hai đứa trẻ đang ngồi ở hành lang (một đứa trẻ đã bỏ chạy sau khi nghe tiếng bước chân ở cầu thang).

Clip: Người đàn ông liên tục ‘tung cước’ đạp vào đầu cậu bé 7 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 1
Người đàn ông lao nhanh xuống từ phía cầu thang, dùng chân đạp thẳng vào đầu cậu bé 7 tuổi. Ảnh: The Sun

Người đàn ông này dùng chân đạp mạnh vào đầu cậu bé lớn hơn khiến cậu ngã ra sàn nhà. Mặc dù cậu bé tỏ ra khá đau đớn, nhưng người này vẫn chưa chịu dừng lại mà liên tục đạp vào mặt và đầu của cậu.

Clip: Người đàn ông liên tục ‘tung cước’ đạp vào đầu cậu bé 7 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2
Cậu bé đau đớn nằm dưới nền nhà, người đàn ông liên tục đánh vào người cậu bé. Ảnh: The Sun

Clip: Người đàn ông liên tục ‘tung cước’ đạp vào đầu cậu bé 7 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3
Người đàn ông này đã đạp 3 cái vào đầu cậu bé và lực của những cú đạp này không hề nhỏ. Ảnh: The Sun

Theo quan sát cho thấy, người đàn ông này đã đạp 3 cái vào đầu cậu bé và lực của những cú đạp này không hề nhỏ. Bằng chứng là sau mỗi cú đạp của ông này, cậu bé lại quằn mình đau đớn và chỉ biết dùng hai tay ôm đầu mình chứ không thể chống cự lại.

Clip: Người đàn ông liên tục ‘tung cước’ đạp vào đầu cậu bé 7 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 4
Ảnh: The Sun

May mắn thay, sau một hồi bị đánh cậu bé đã dùng hết sức để đứng lên và chạy thoát khỏi người đàn ông tàn bạo này.

Theo như trang The Sun đưa tin thì vụ việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư nằm ở Băng Cốc, Thái Lan. Sau khi vụ việc được chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra sự việc. Ngay khi nghe tin, người này đa tự mình đi đến sở cảnh sát để nhận tội.

Saowaluck Suwanmanee – một điều tra viên của sở cảnh sát Khanna Yao cho biết: “Người này tên là Amnat Salubthong, anh ta đã tự mình đến sở cảnh sát để nhận tội sau khi nghe ba mẹ của đứa trẻ nói rằng sau khi bị đánh cậu bé liên tục bị nôn mửa, mờ mắt và luôn trong trạng thái sợ hãi”.

Trả lời với phóng viên, cha của cậu bé cho biết: “Khi sự việc xảy ra là lúc con trai tôi cùng một đứa trẻ khác sinh sống trong cùng một tòa nhà đang cố gắng an ủi con trai của anh ta sau khi nó bị ngã. Vậy mà anh ta có thể đối xử với con tôi như vậy, thật không thể tin nổi.”

Một nhân viên bảo vệ ở đó cho biết cậu bé bị đánh trong clip chỉ mới bảy tuổi, sau khi chạy ra khỏi đó, trên mặt cậu bé đầy những vết xước và bầm tím.

Hiện sự việc vẫn đang trong quá trình giải quyết, tòa án Băng Cốc đang xem xét để đưa ra mức phạt thích đáng với hành vi bạo lực nghiêm trọng của người đàn ông này.

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Từ khóa:   cậu bé 7 tuổi đạp vào đầu hành hung trẻ em

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