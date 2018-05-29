Bị H. từ chối giặt giùm quần áo, nhóm của Thế đã chửi bới, đánh đập bạn học dã man ngay trong ký túc xá trường học.

Tối qua (ngày 28/5) một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nam sinh (mặc áo sọc) bị nhóm bạn đánh đập một cách dã man, được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, nam sinh này bị nhóm bạn 3 người vây quanh, chửi bới, dùng tay chân đánh đập mạnh vào người, vào mặt mà không một ai dám can ngăn.

Đoạn clip được cho là xảy ra tại ký túc xá trường Dân tộc nội trú (DTNT) THCS Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Một số hình ảnh được cắt từ clip

Nguyên nhân nam sinh bị đánh được người đăng tải clip cho biết do không chịu giặt giùm quần áo cho một người trong nhóm nam sinh nói trên.

Ngày 29/5, trao đổi với PV, thầy Nguyễn Đức Dục (hiệu trưởng trường DTNT THCS Quỳ Hợp xác nhận, sự việc trên xảy ra tại trường.

Nam sinh bị đánh là em Đinh Xuân H. (học lớp 9C). 3 nam sinh đánh em H. là Cao Thành Thế và Bùi Tuấn Anh (đều là học sinh cùng lớp, ở cùng phòng với H.) và một một nam sinh lớp khác.

Cũng theo thầy Dục, sự việc xảy ra vào ngày 12/5, nhà trường nhận được phản ánh từ gia đình em Hùng và đã mời những học sinh liên quan cùng phụ huynh đến để giải quyết.

Buổi hòa giải diễn ra tốt đẹp. Hai bên học sinh cũng như phụ huynh không ý kiến gì, vui vẻ ra về. Em H. cũng không có thương tích gì nghiêm trọng nên vẫn tiếp tục đi học tại trường bình thương.

4 em học sinh trong đoạn clip trên đều đang trong độ tuổi 14.

"Vừa rồi, gia đình em H. có yêu cầu nhà trường xử lí lại sự việc nên sáng nay nhà trường tiếp tục mời các em học sinh và phụ huynh lên làm việc", vị hiệu trưởng cho biết thêm.

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