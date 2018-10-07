Mặc dù xã hội ngày càng cởi mở, nhưng vẫn còn rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT không dám công khai giới tính thật của mình vì sợ bị những người xung quanh kỳ thị. Trên thực tế có không ít trường hợp những người đồng tính bị chọc ghẹo, thậm chí là kỳ thị, xem thường.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động bất lịch sự của nhóm học sinh này đặc biệt là những bạn trẻ trong cộng đồng LGBT.

Điển hình như nam sinh trong đoạn clip dưới đây. Những hình ảnh trong clip cho thấy một nam sinh ngồi im lặng giữa lớp, xung quanh có nhiều bạn bè đứng xem, quay clip. Nhiều người còn dùng những từ ngữ vô cùng khiếm nhã mà khi nghe xong chắc hẳn ai cũng sẽ tổn thương. Điều đáng nói ở đây là không một ai lên tiếng bên vực bạn.

“Mặc kệ thôi chứ làm gì bây giờ. Mình ra được cấp 3 mình mừng lắm, vì đại học cũng có kì thị nhưng rất ít. Học cấp 3 mình bị thầy chủ nhiệm sắp cá biệt 1 chỗ vì bị bạn bè cho là gay, trường mình vẫn rất kỳ thị gay. Mình hiểu cái cảnh bị sai vặt cho 1 lũ thanh niên lớp lớn, không bỏ tiền ra mua là bọn nó đánh tới tấp. Lớp thì tách biệt mình ra 1 chỗ, ra chơi thì cũng chỉ biết úp mặt xuống bàn mà nằm. Mình nhớ hôm ấy là 20/11/2015 lúc ấy là 6:45 mình vào phòng vệ sinh thì các thanh niên trong lớp khóa ổ khóa nhốt mình lại, trước cửa còn dán dòng chữ ‘Bắt Nhốt Thằng Gay’. Rồi 1 bạn lớp kế bên bị quăng vào cùng với mình, bạn ấy khóc bù lu loa. Cả 1 dãy bu đen người cười người quay phim, 2 đứa bị nhốt đến tầm trưa. Thật sự đời không bất công! Bạn thân đến bây giờ của mình đã mở cho 2 đứa ra. Nhớ đến vẫn còn sợ”, N.K chia sẻ lại những ký ức đau khổ của bản thân khi đi học.

“Không có gì đáng cười cả, không thể tin được thế kỷ nào rồi, mà còn có trường học toàn những kẻ kém hiểu biết như vậy. Cầm điện thoại quay lại đứng đùa cợt đó là cách chúng nó thể hiện mình vô văn hóa”, D.L bức xúc.

Hiện sự việc vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.