Clip: Mẹ bỉm sữa thi nhau khoe 1001 dáng ngủ bá đạo của con nhỏ khiến cư dân mạng cười ngất

Không chỉ khoe những khoảnh khắc đáng yêu, các bà mẹ còn thích chia sẻ những hình ảnh hài hước của con nhỏ lên mạng xã hội. Nhiều ngày qua, trên Facebook xuất hiện đoạn clip hài hước ghi lại những tư thế ngủ cực kỳ bá đạo của trẻ khiến nhiều người thích thú.

Sau khi xem đoạn clip gây bão mạng xã hội này, nhiều người không khỏi thắc mắc rằng làm thế nào mà những nhóc tì này có được những dáng ngủ bá đạo như thế. Theo hình ảnh trong clip, các bé có vô số kiểu ngủ khác nhau từ kiểu dạng chân như tập vũ đạo đến xoay người 360 độ như chơi đu quay.

Đây là một trong những cậu bé đáng yêu nhất trong clip hài hước được dân mạng chia sẻ - Ảnh cắt từ clip

Dáng ngủ bá đạo của cậu bé này khiến bố mẹ cũng phải bó tay - Ảnh cắt từ clip

Bố mẹ đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể đưa bé về tư thế nằm thẳng - Ảnh cắt từ clip

Dáng ngủ của một diễn viên múa tài năng trong tương lai - Ảnh cắt từ clip

Ai nấy đều thắc mắc, liệu ngủ ở tư thế này có thoải mái hay không mà sao bé lại ngủ ngon lành đến vậy? - Ảnh cắt từ clip

Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa đã để lại vô số lời khen ngợi cho các bé. Không chỉ vậy, nhiều bà mẹ còn đăng ảnh khoe dáng ngủ bá đạo của nhóc nhà mình.